Россияне в шоке: работа с Казахстаном ведет к двойному налогообложению

Удаленные сотрудники, работающие на казахстанские компании из России, столкнулись с неожиданной проблемой: налоговая служба РФ требует от них уплаты подоходного налога (НДФЛ) по полной ставке за 2022–2023 годы, несмотря на то что доход уже был обложен индивидуальным подоходным налогом (ИПН) в Казахстане. Об этом сообщили «Ведомостям» сразу несколько налоговых юристов, представляющих интересы таких работников, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Ведомости».

Между Россией и Казахстаном с 1996 г. действует Конвенция об устранении двойного налогообложения / Артем Коротаев / ТАСС

Причины ситуации: старая Конвенция и новые реалии

С 1996 года между Россией и Казахстаном действует Конвенция об устранении двойного налогообложения, которая должна защищать работников от двойной уплаты налогов при трансграничной занятости. Однако в современных условиях, когда удаленный труд стал массовым явлением, положения Конвенции не всегда однозначно трактуются и не охватывают новые модели работы, считают юристы.

Позиция налоговой инспекции: если работаешь из России — плати в России

По информации юристов, в начале июня налоговые органы начали активно вызывать россиян, которые в 2022–2023 годах получали зарплату от казахстанских работодателей, но выполняли обязанности, находясь на территории РФ. Налоговики считают, что если работа ведется из России, то и налогообложение должно происходить по российским правилам — независимо от того, что уже были выплачены налоги в Казахстане.

Что говорит Конвенция: важны место выполнения работы и должность

Согласно действующей Конвенции между Россией и Казахстаном, для определения страны, в которой нужно уплачивать налоги с доходов от работы по найму, ключевыми являются два фактора:

место нахождения сотрудника при выполнении обязанностей;

характер должности работника.

Если сотрудник жил и трудился в Казахстане, ИПН уплачивается там, даже если он остается налоговым резидентом России. Если же человек находился в России, то налоги должны платиться в РФ.

Исключение: доходы топ-менеджеров

Отдельно оговаривается порядок налогообложения для директоров и руководителей высшего звена. Их доходы (гонорары директоров) облагаются налогом в стране нахождения работодателя, то есть в Казахстане, даже если они физически находятся в другой стране во время работы.

Почему ситуация обострилась именно сейчас

Юристы отмечают, что массовый переход на удаленную работу, а также релокация многих россиян и компаний в Казахстан после 2022 года привели к росту числа таких спорных случаев. Старые международные нормы не были рассчитаны на эпоху массового дистанционного труда, что создает правовую неопределенность и риски двойного налогообложения.