Казахстан принял участие в саммите БРИКС в статусе страны-партнера

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу впервые представил страну на саммите БРИКС в статусе государства-партнера. 17-й саммит объединил лидеров стран-членов и партнеров БРИКС, а также представителей крупных международных организаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на МИД РК.

Саммит БРИКС / Фото МИД РК

С 1 января 2025 года Казахстан официально участвует в БРИКС как страна-партнер, хотя не является полноправным членом объединения. Партнерский статус позволяет республике выстраивать более тесное сотрудничество с блоком, в который сегодня входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, а также шесть новых стран, включая Саудовскую Аравию и Иран.

Мир и многовекторная политика — приоритет Казахстана

В своем выступлении на саммите Мурат Нуртлеу подчеркнул, что Казахстан неизменно выступает за мирное сосуществование и международное сотрудничество. Он напомнил, что Астана придерживается сбалансированной, многовекторной внешней политики, строя мосты между странами, а не возводя стены.

Международные инициативы Казахстана

Глава МИД отметил ключевые проекты, подтверждающие активное участие Казахстана в решении глобальных вопросов. В частности, он выделил Центр по устойчивому развитию, расположенный в Алматы, который оказывает помощь странам Центральной Азии и Афганистану.

Также министр напомнил о съезде лидеров мировых и традиционных религий, который регулярно проводится в Астане и собирает представителей разных конфессий для обсуждения вопросов мира, диалога и взаимопонимания.

Экономическое сотрудничество и цифровая повестка

Мурат Нуртлеу подчеркнул заинтересованность Казахстана в углублении экономических связей с БРИКС, особенно в сфере цифровых технологий. Он заявил о готовности работать совместно над созданием справедливого цифрового будущего, где инновации приносят пользу обществу и не усиливают социальное неравенство.

Встречи на полях саммита

На полях саммита министр провел ряд двусторонних встреч с международными лидерами, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. В ходе переговоров обсуждались вопросы здравоохранения, устойчивого развития и другие актуальные глобальные темы.

Казахстан среди партнеров БРИКС

Сегодня в число стран-партнеров БРИКС входят 10 государств, среди которых Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Вьетнам, Куба и другие. Эти страны тесно сотрудничают с объединением, которое в целом представляет около половины населения планеты и примерно 40% мировой экономики.

Заявление президента США

Между тем, на фоне проведения саммита БРИКС, президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением. Он пригрозил, что все страны, поддерживающие «антиамериканскую политику БРИКС», столкнутся с введением дополнительного 10% тарифа на экспорт товаров в США. Эти меры, по его словам, вступят в силу с 1 августа.

Заявление последовало после того, как участники саммита выразили обеспокоенность односторонними тарифными решениями, которые, по их мнению, наносят ущерб мировой торговле и экономическому развитию.