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08.07.2025, 06:03

США вводят 25-процентную пошлину на все товары из Казахстана: заявление Дональда Трампа

Новости Казахстана 0 606

С 1 августа 2025 года Соединенные Штаты вводят единый 25-процентный тариф на все казахстанские товары, поставляемые на американский рынок. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в официальном письме, направленном главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Текст обращения был опубликован на личной странице американского лидера в социальной сети Truth Social, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Suzanne Plunkett/Pool/Reuters
Фото: Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

«Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Казахстана пошлину в размере 25% на любые и все товары, поступающие в Соединенные Штаты. Это решение не связано с уже действующими секторальными тарифами», — заявил Трамп.

Возможен рост тарифов в случае ответных мер

Американский президент также предупредил, что в случае введения зеркальных пошлин со стороны Казахстана, Вашингтон готов к ужесточению тарифной политики. Он пообещал повысить ставку еще больше, если Астана решит ответить симметрично.

Казахстан — не единственная страна под ударом

В последние недели США ужесточают торговую политику по отношению сразу к нескольким странам. Так, ранее было объявлено о введении аналогичных 25-процентных пошлин на продукцию из Японии и Южной Кореи. Эти меры также вступят в силу с 1 августа.

Связь с политикой БРИКС

Накануне, 7 июля, Дональд Трамп выступил с жестким заявлением в адрес стран, поддерживающих политику объединения БРИКС, назвав их действия «антиамериканскими». Он сообщил, что США введут дополнительные торговые пошлины в размере 10% против таких государств, подчеркнув, что никаких исключений не предусмотрено.

Оценка со стороны экспертов

Ранее политологи прокомментировали резкое ужесточение торговой политики Вашингтона в отношении стран БРИКС. По их мнению, подобные шаги могут усилить геоэкономическую напряженность и спровоцировать ответные действия со стороны вовлеченных государств.

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