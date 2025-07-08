Казахстанцы не могут купить билеты на поезда - КТЖ дали официальное разъяснение

В разгар летнего сезона жители Казахстана массово жалуются на дефицит билетов на поезда. Основной причиной проблемы национальный перевозчик называет высокий спрос, характерный для отпускного периода, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Хабар".
Как сообщил телеканал «Хабар» со ссылкой на представителя АО «Пассажирские перевозки», больше всего билетов раскупается на направления:
Астана — Алматы
Астана — Шымкент
Астана — Актобе
Маршруты к озеру Алаколь
По словам директора департамента по продажам Ерлана Жимайлова, именно на эти маршруты наблюдается наибольший ажиотаж.
В условиях дефицита пассажирам предлагают воспользоваться электронной очередью. В 2025 году через лист ожидания уже прошли порядка 180 тысяч человек. Эта система позволяет отслеживать наличие освободившихся билетов в режиме реального времени и бронировать их при появлении.
Кроме официального сайта, существуют и другие интернет-ресурсы по продаже билетов. Однако, как отмечает национальный перевозчик, все сторонние площадки взимают комиссию, что может повлиять на конечную стоимость поездки.
В КТЖ подчеркивают, что полностью устранить дефицит невозможно. Причина — невозможность точно спрогнозировать число желающих отправиться в конкретном направлении. Все расчеты базируются на данных предыдущих лет, что не всегда отражает реальную картину текущего сезона.
Пассажирам советуют планировать поездки заранее, особенно в летние месяцы. Чем ближе дата выезда, тем выше риск не найти подходящих билетов.
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