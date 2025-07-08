Казахстанцы не могут купить билеты на поезда - КТЖ дали официальное разъяснение

В разгар летнего сезона жители Казахстана массово жалуются на дефицит билетов на поезда. Основной причиной проблемы национальный перевозчик называет высокий спрос, характерный для отпускного периода, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Хабар".

Фото: АО "Пассажирские перевозки"

Повышенный спрос в популярных направлениях

Как сообщил телеканал «Хабар» со ссылкой на представителя АО «Пассажирские перевозки», больше всего билетов раскупается на направления:

Астана — Алматы

Астана — Шымкент

Астана — Актобе

Маршруты к озеру Алаколь

По словам директора департамента по продажам Ерлана Жимайлова, именно на эти маршруты наблюдается наибольший ажиотаж.

Электронная очередь и лист ожидания

В условиях дефицита пассажирам предлагают воспользоваться электронной очередью. В 2025 году через лист ожидания уже прошли порядка 180 тысяч человек. Эта система позволяет отслеживать наличие освободившихся билетов в режиме реального времени и бронировать их при появлении.

Комиссии при покупке через онлайн-платформы

Кроме официального сайта, существуют и другие интернет-ресурсы по продаже билетов. Однако, как отмечает национальный перевозчик, все сторонние площадки взимают комиссию, что может повлиять на конечную стоимость поездки.

Проблему не решить полностью

В КТЖ подчеркивают, что полностью устранить дефицит невозможно. Причина — невозможность точно спрогнозировать число желающих отправиться в конкретном направлении. Все расчеты базируются на данных предыдущих лет, что не всегда отражает реальную картину текущего сезона.

Рекомендации пассажирам

Пассажирам советуют планировать поездки заранее, особенно в летние месяцы. Чем ближе дата выезда, тем выше риск не найти подходящих билетов.