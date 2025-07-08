Зачем казахстанцев заставят лично приходить в банк - новые правила

В Казахстане готовятся изменения в правила выдачи потребительских займов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) инициировало проект постановления, предусматривающий ряд ограничений и дополнительных условий при получении кредитов. Основная цель — защита граждан от онлайн-мошенников и необдуманных финансовых решений, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Проект документа опубликован на портале «Открытые НПА» и находится на стадии общественного обсуждения до 18 июля.

Задержка перевода средств: деньги — не сразу

Согласно проекту, при оформлении онлайн-кредитов на сумму, превышающую 150 МРП (в 2025 году это 589 800 тенге), заемщикам придется подождать поступления средств. Финансовые организации смогут переводить деньги клиенту только спустя 24 часа после подписания договора займа.

Кроме того, перечисление средств будет возможно только при наличии подтвержденного согласия заемщика через портал eGov.kz. Это ограничение направлено на исключение ситуаций, когда мошенники оформляют кредиты на имя граждан без их ведома.

Обязательное личное присутствие при крупных займах

Еще одно важное нововведение касается порядка заключения договоров. В случаях, когда заем свыше 150 МРП оформляется впервые, договор можно будет подписать исключительно при личном посещении офиса банка или микрофинансовой организации. Онлайн-оформление в таких ситуациях будет запрещено.

Таким образом, казахстанцам, которые берут крупный кредит впервые, придется лично прийти в офис, чтобы пройти идентификацию и подписать документы.

"Период охлаждения" и возрастные ограничения

Финрегулятор предлагает ввести и другие меры предосторожности. В частности, предусмотрен так называемый «период охлаждения»: если заемщик в течение одного дня оформил несколько микрокредитов, совокупная сумма которых превышает 150 МРП, ему временно заблокируют возможность получить новые займы.

Также предлагается установить дополнительные требования для заемщиков младше 21 года и старше 55 лет. Им будет необходимо предоставить письменное согласие на получение займа, что позволит снизить риски необдуманных решений и потенциального злоупотребления доверием.

Цель изменений — защита граждан

По мнению разработчиков инициативы, предлагаемые меры помогут снизить уровень финансового мошенничества, в том числе с использованием цифровых платформ. Они также позволят обеспечить более осознанный подход граждан к оформлению кредитов и сократить число проблемных задолженностей.

Если проект постановления будет утвержден, новые правила могут вступить в силу уже в ближайшие месяцы.