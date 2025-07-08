Ожидал СССР, а попал в будущее: русский турист поразился поезду в Казахстане

Российский путешественник Максим Захаров поделился впечатлениями от недавней поездки в одном из новых казахстанских поездов. Его удивило практически всё — от внешнего вида вагонов до мелочей внутри купе. Оказалось, в железнодорожном сервисе соседней страны многое отличается от привычного формата РЖД, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: railtech.com

Современный вагон вместо «советской классики»

Максим признается, что ожидал увидеть нечто схожее с поездами эпохи СССР, которые до сих пор курсируют по многим маршрутам. Однако вместо этого он оказался в поезде нового образца, с дизайном и техническими решениями, напоминающими капсульные отели в Азии.

В коридоре — гладкие панели, минимум визуального шума, никаких привычных занавесок на окнах. Всё выглядит лаконично и технологично.

Необычное купе: где полки?

Наибольшее недоумение у туриста вызвало внутреннее устройство купе. В нем не оказалось привычных громоздких полок. Вместо них — сидячие места, которые ночью трансформируются в полноценные спальные места благодаря откидной конструкции. Белье и багаж размещаются в отдельных отсеках.

Также путешественника удивили индивидуальные столики — каждому пассажиру по небольшому столику, вместо одного общего на всех.

Комфорт в мелочах: санузел и кулер

Еще одним приятным открытием стал туалет. Он оказался чистым, аккуратным и даже оснащен душем — нечто редкое для поездов. В наличии были бумажные полотенца и крючки для одежды.

А вот на привычный самовар в коридоре можно не рассчитывать: его заменил современный пластиковый кулер с горячей и холодной водой.

"Подобных в России не встретить…", Максим Захаров.