18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.51
611.83
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.07.2025, 09:23

Казахстан — на первом месте по доступности продуктов в ЕАЭС: в кабмине заявили о снижении цен

Новости Казахстана 0 332

Глава Министерства национальной экономики Серик Жумангарин провел совещание в правительстве, где были подведены итоги инфляции за первое полугодие 2025 года. По информации кабмина, массовый сбор раннего урожая остановил рост цен на продукты первой необходимости, а по ряду позиций зафиксировано заметное удешевление, сообщает Lada.kz со ссылкой на кабмин.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Сезонный урожай повлиял на динамику цен

В частности, в июне рост цен на социально значимые продтовары снизился на 0,7% против 1% в мае и 1,6% в апреле. За последнюю неделю прирост составил всего 0,1%.

Какие продукты подешевели

По данным правительства:

  • Третью неделю подряд дешевеет картофель — минус 1,3%;

  • Снижается цена на морковь — минус 0,9%;

  • Также фиксируется удешевление риса, гречки, яиц, муки и макаронных изделий;

  • Стоимость хлеба и молока остается стабильной.

Внутреннее производство растет

Помимо стабилизации цен, отмечается рост отечественного производства продуктов питания. За январь–май 2025 года объем производства в агропромышленном секторе вырос на 10,5%, достигнув 1,5 трлн тенге.

Наибольший прирост показали:

  • Сахар из свеклы — с 4,6 тыс. тонн до 64 тыс. тонн;

  • Растительное масло — с 316,3 тыс. тонн до 376,8 тыс. тонн;

  • Сливочное масло — с 13 тыс. тонн до 15 тыс. тонн;

  • Мука — с 1,3 млн тонн до 1,4 млн тонн;

  • Кисломолочная продукция — со 102 тыс. тонн до 106 тыс. тонн;

  • Обработанное молоко — с 264 тыс. тонн до 274,6 тыс. тонн.

Казахстан — лидер ЕАЭС по доступности продуктов

 

Инфографика

Инфографика: t.me/KZgovernment

Согласно анализу кабмина, Казахстан сохраняет лидирующие позиции по уровню доступности социально значимых продовольственных товаров среди стран ЕАЭС.

На казахстанском рынке зафиксированы самые низкие цены на следующие товары:

  • Куриные яйца

  • Мука

  • Хлеб

  • Подсолнечное масло

  • Соль

  • Рис

  • Картофель

  • Капуста

  • Лук

  • Морковь

По ценам на гречку, сахар, говядину и молоко Казахстан приблизился к Беларуси. По сливочному маслу страна занимает третью строчку после Беларуси и Кыргызстана, а по мясу птицы — уступает лишь Беларуси и России.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…