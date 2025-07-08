Казахстан — на первом месте по доступности продуктов в ЕАЭС: в кабмине заявили о снижении цен

Глава Министерства национальной экономики Серик Жумангарин провел совещание в правительстве, где были подведены итоги инфляции за первое полугодие 2025 года. По информации кабмина, массовый сбор раннего урожая остановил рост цен на продукты первой необходимости, а по ряду позиций зафиксировано заметное удешевление, сообщает Lada.kz со ссылкой на кабмин.
В частности, в июне рост цен на социально значимые продтовары снизился на 0,7% против 1% в мае и 1,6% в апреле. За последнюю неделю прирост составил всего 0,1%.
По данным правительства:
Третью неделю подряд дешевеет картофель — минус 1,3%;
Снижается цена на морковь — минус 0,9%;
Также фиксируется удешевление риса, гречки, яиц, муки и макаронных изделий;
Стоимость хлеба и молока остается стабильной.
Помимо стабилизации цен, отмечается рост отечественного производства продуктов питания. За январь–май 2025 года объем производства в агропромышленном секторе вырос на 10,5%, достигнув 1,5 трлн тенге.
Наибольший прирост показали:
Сахар из свеклы — с 4,6 тыс. тонн до 64 тыс. тонн;
Растительное масло — с 316,3 тыс. тонн до 376,8 тыс. тонн;
Сливочное масло — с 13 тыс. тонн до 15 тыс. тонн;
Мука — с 1,3 млн тонн до 1,4 млн тонн;
Кисломолочная продукция — со 102 тыс. тонн до 106 тыс. тонн;
Обработанное молоко — с 264 тыс. тонн до 274,6 тыс. тонн.
Инфографика: t.me/KZgovernment
Согласно анализу кабмина, Казахстан сохраняет лидирующие позиции по уровню доступности социально значимых продовольственных товаров среди стран ЕАЭС.
На казахстанском рынке зафиксированы самые низкие цены на следующие товары:
Куриные яйца
Мука
Хлеб
Подсолнечное масло
Соль
Рис
Картофель
Капуста
Лук
Морковь
По ценам на гречку, сахар, говядину и молоко Казахстан приблизился к Беларуси. По сливочному маслу страна занимает третью строчку после Беларуси и Кыргызстана, а по мясу птицы — уступает лишь Беларуси и России.
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