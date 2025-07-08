В Казахстане отложили рост тарифов на коммунальные услуги

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Казахстане решено перенести на более поздний срок. Об этом сообщили в правительстве по итогам анализа макроэкономической ситуации в стране за первое полугодие 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Правительства.

Фото: dvec.ru

Услуги подорожали сильнее всего

Как отметили в кабмине, именно платные услуги стали главным драйвером инфляции в январе–июне текущего года. За этот период годовой уровень инфляции достиг 16,1 процента, при этом вклад сектора ЖКХ оказался наиболее значительным.

Решение: пересмотр темпов повышения тарифов

На фоне продолжающегося роста цен власти приняли решение замедлить темпы повышения коммунальных тарифов. Часть запланированного роста будет отложена и перенесена на более поздние сроки.

«Это позволит снизить нагрузку на кошельки граждан и окажет стабилизирующее влияние на инфляционные процессы», — говорится в официальном сообщении.

Кабмин продолжит мониторинг

Власти заверили, что ситуация на потребительском рынке будет находиться под постоянным контролем. В случае необходимости государство готово оперативно вносить дополнительные корректировки в тарифную политику и иные меры регулирования.