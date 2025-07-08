В Казахстане отложили рост тарифов на коммунальные услуги

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Казахстане решено перенести на более поздний срок. Об этом сообщили в правительстве по итогам анализа макроэкономической ситуации в стране за первое полугодие 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Правительства.
Как отметили в кабмине, именно платные услуги стали главным драйвером инфляции в январе–июне текущего года. За этот период годовой уровень инфляции достиг 16,1 процента, при этом вклад сектора ЖКХ оказался наиболее значительным.
На фоне продолжающегося роста цен власти приняли решение замедлить темпы повышения коммунальных тарифов. Часть запланированного роста будет отложена и перенесена на более поздние сроки.
«Это позволит снизить нагрузку на кошельки граждан и окажет стабилизирующее влияние на инфляционные процессы», — говорится в официальном сообщении.
Власти заверили, что ситуация на потребительском рынке будет находиться под постоянным контролем. В случае необходимости государство готово оперативно вносить дополнительные корректировки в тарифную политику и иные меры регулирования.
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