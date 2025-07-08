Правила пересечения границы Казахстана меняются: что нужно знать

Министерство финансов РК подготовило поправки в правила пересечения государственной границы, касающиеся автомобилей, грузов и товаров. Об этом 8 июля сообщил Департамент государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Lada.kz.

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Проект изменений затрагивает приказ заместителя премьер-министра – министра финансов от 27 июня 2023 года №707, регулирующий правила пропуска через границу с использованием платной электронной очереди.

Что предлагает новый порядок

Основные нововведения направлены на повышение эффективности, прозрачности и безопасности на пограничных пунктах. Среди ключевых изменений:

1. Ответственность за ложные данные и неявку

Пользователи, которые предоставят недостоверную информацию или не прибудут в назначенное время, будут блокироваться в системе.

Вводится гарантийное обеспечение — дополнительный элемент контроля за добросовестностью заявителей.

2. Обязанности местных властей

Акиматы теперь обязаны создавать зоны ожидания вблизи пунктов пропуска.

Это должно предотвратить хаотичное скопление транспорта и снизить нагрузку на дороги и пункты проверки.

3. Новый порядок для льготных категорий

Вводится разграничение между внеочередным и ускоренным режимами пересечения границы.

Ускоренное прохождение будет предоставляться на платной основе.

4. Приоритет для скоропортящихся и опасных грузов

Для перевозок с животными, скоропортящимися и опасными товарами вводится отдельный слот в электронной очереди.

5. Совершенствование технической инфраструктуры

Уточняются механизмы: Фото- и видеофиксации, Идентификации транспортных средств, Сопоставления данных с госбазами (включая VIN-код и страховку).



6. Ограничения на бронирование

Вводятся лимиты на многократное бронирование времени пересечения границы.

При этом расширяются возможности по переносу брони, если возникли уважительные причины.

Цель изменений — больше порядка и предсказуемости

По словам представителей ДГД по Мангистауской области, проект изменений учитывает:

правоприменительную практику,

обращения перевозчиков,

действующее законодательство.

Ожидаемый эффект:

Повышение дисциплины среди участников перевозок,

Упрощение планирования маршрутов,

Снижение загрузки и хаоса на пунктах пропуска.

До 14 июля — обсуждение проекта

Публичное обсуждение новых правил продлится до 14 июля 2025 года. Все желающие могут оставить свои предложения и замечания на портале «Открытые НПА».