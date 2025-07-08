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08.07.2025, 10:11

Правила пересечения границы Казахстана меняются: что нужно знать

Новости Казахстана 0 759

Министерство финансов РК подготовило поправки в правила пересечения государственной границы, касающиеся автомобилей, грузов и товаров. Об этом 8 июля сообщил Департамент государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Lada.kz. 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Проект изменений затрагивает приказ заместителя премьер-министра – министра финансов от 27 июня 2023 года №707, регулирующий правила пропуска через границу с использованием платной электронной очереди.

Что предлагает новый порядок

Основные нововведения направлены на повышение эффективности, прозрачности и безопасности на пограничных пунктах. Среди ключевых изменений:

1. Ответственность за ложные данные и неявку

  • Пользователи, которые предоставят недостоверную информацию или не прибудут в назначенное время, будут блокироваться в системе.

  • Вводится гарантийное обеспечение — дополнительный элемент контроля за добросовестностью заявителей.

2. Обязанности местных властей

  • Акиматы теперь обязаны создавать зоны ожидания вблизи пунктов пропуска.

  • Это должно предотвратить хаотичное скопление транспорта и снизить нагрузку на дороги и пункты проверки.

3. Новый порядок для льготных категорий

  • Вводится разграничение между внеочередным и ускоренным режимами пересечения границы.

  • Ускоренное прохождение будет предоставляться на платной основе.

4. Приоритет для скоропортящихся и опасных грузов

  • Для перевозок с животными, скоропортящимися и опасными товарами вводится отдельный слот в электронной очереди.

5. Совершенствование технической инфраструктуры

  • Уточняются механизмы:

    • Фото- и видеофиксации,

    • Идентификации транспортных средств,

    • Сопоставления данных с госбазами (включая VIN-код и страховку).

6. Ограничения на бронирование

  • Вводятся лимиты на многократное бронирование времени пересечения границы.

  • При этом расширяются возможности по переносу брони, если возникли уважительные причины.

Цель изменений — больше порядка и предсказуемости

По словам представителей ДГД по Мангистауской области, проект изменений учитывает:

  • правоприменительную практику,

  • обращения перевозчиков,

  • действующее законодательство.

Ожидаемый эффект:

  • Повышение дисциплины среди участников перевозок,

  • Упрощение планирования маршрутов,

  • Снижение загрузки и хаоса на пунктах пропуска.

До 14 июля — обсуждение проекта

Публичное обсуждение новых правил продлится до 14 июля 2025 года. Все желающие могут оставить свои предложения и замечания на портале «Открытые НПА».

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