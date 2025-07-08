Правила пересечения границы Казахстана меняются: что нужно знать

Министерство финансов РК подготовило поправки в правила пересечения государственной границы, касающиеся автомобилей, грузов и товаров. Об этом 8 июля сообщил Департамент государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Lada.kz.
Проект изменений затрагивает приказ заместителя премьер-министра – министра финансов от 27 июня 2023 года №707, регулирующий правила пропуска через границу с использованием платной электронной очереди.
Основные нововведения направлены на повышение эффективности, прозрачности и безопасности на пограничных пунктах. Среди ключевых изменений:
Пользователи, которые предоставят недостоверную информацию или не прибудут в назначенное время, будут блокироваться в системе.
Вводится гарантийное обеспечение — дополнительный элемент контроля за добросовестностью заявителей.
Акиматы теперь обязаны создавать зоны ожидания вблизи пунктов пропуска.
Это должно предотвратить хаотичное скопление транспорта и снизить нагрузку на дороги и пункты проверки.
Вводится разграничение между внеочередным и ускоренным режимами пересечения границы.
Ускоренное прохождение будет предоставляться на платной основе.
Для перевозок с животными, скоропортящимися и опасными товарами вводится отдельный слот в электронной очереди.
Уточняются механизмы:
Фото- и видеофиксации,
Идентификации транспортных средств,
Сопоставления данных с госбазами (включая VIN-код и страховку).
Вводятся лимиты на многократное бронирование времени пересечения границы.
При этом расширяются возможности по переносу брони, если возникли уважительные причины.
По словам представителей ДГД по Мангистауской области, проект изменений учитывает:
правоприменительную практику,
обращения перевозчиков,
действующее законодательство.
Ожидаемый эффект:
Повышение дисциплины среди участников перевозок,
Упрощение планирования маршрутов,
Снижение загрузки и хаоса на пунктах пропуска.
Публичное обсуждение новых правил продлится до 14 июля 2025 года. Все желающие могут оставить свои предложения и замечания на портале «Открытые НПА».
Комментарии0 комментарий(ев)