Казахстан пообещал ответ на пошлины, введенные Трампом

Министерство торговли и интеграции Казахстана отреагировало на решение США ввести 25-процентные пошлины на казахстанские товары. Власти республики пообещали подготовить официальный ответ на действия Вашингтона, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Решение Трампа: с 1 августа — новые тарифы

Президент США Дональд Трамп уведомил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении новых торговых ограничений. Согласно письму, опубликованному в соцсетях, с 1 августа 2025 года на всю казахстанскую продукцию, поставляемую в США, будет действовать единая пошлина в размере 25%. Это решение стало частью масштабной торговой реформы, охватывающей 185 стран.

Ответ Астаны: готовится официальная позиция

Как сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, на данный момент разрабатывается официальный ответ на американские тарифные меры.

«В связи с введением США 25% пошлины на товары из Казахстана министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ», — говорится в заявлении ведомства от 8 июля.

Пошлины затронут лишь малую часть экспорта

Несмотря на серьезность шагов США, большая часть казахстанского экспорта не попадёт под ограничения. Ранее, в апреле, Министерство торговли уточняло, что новые пошлины затронут лишь 4,8% от общего объема экспорта в США. Остальные 90% товаров включены в список исключений, одобренный американской стороной.

К числу продукции, на которую распространятся пошлины, относятся:

фосфор;

ферросилиций;

оптические линзы;

пшеничная клейковина;

аммиачная селитра.

Суммарный экспорт этих товаров в 2024 году составил 95,2 миллиона долларов.

Причина конфликта — зеркальные меры

По информации Белого дома, в ответ на действующие в Казахстане пошлины на американские товары (54%) США применяют зеркальный тариф — 27% на казахстанскую продукцию, позднее увеличив его до 25% в едином формате для всех стран.

Рост товарооборота: несмотря на пошлины

Согласно данным Бюро национальной статистики РК, торговые отношения между странами в 2024 году развивались динамично:

общий товарооборот достиг 4,2 млрд долларов (+4% к 2023 году);

экспорт из Казахстана в США вырос на 30,6% , составив 2 млрд долларов ;

импорт из США составил 2,2 млрд долларов.

Основу казахстанского экспорта составляют сырье и металлургическая продукция, включая нефть, уран, серебро и ферросплавы. Именно эти категории были внесены в список исключений и не подпадают под новые тарифы.

Что дальше?

Ответ Казахстана на действия США может включать как дипломатические шаги, так и экономические меры. Министерство торговли подчеркивает, что готово защищать интересы отечественных производителей в рамках международного торгового права.