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08.07.2025, 13:05

Погиб по дороге в больницу: в Кульсары подросток на мопеде врезался в автобус

Новости Казахстана 0 372

Вечером 7 июля в городе Кульсары Атырауской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения мопеда с автобусом погиб ребенок. Подробности трагедии сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Lada.kz.

Фото очевидцев: Ак жайык
Фото очевидцев: Ак жайык

Столкновение произошло в вечернее время

По данным правоохранителей, авария произошла около 19:00. Управляемый 12-летним мальчиком мопед врезался в пассажирский автобус. Подросток 2012 года рождения получил серьезные травмы и был срочно доставлен в больницу.

Медики не смогли спасти ребенка

Несмотря на усилия врачей, несовершеннолетний скончался в больнице. Причиной смерти стали травмы, полученные при столкновении.

Начато уголовное расследование

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В полиции отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.

Напоминаем: управление мопедом требует соблюдения правил

С 5 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу новые требования для водителей мопедов. Согласно законодательству, управление этим видом транспорта разрешено только при наличии:

    регистрации транспортного средства в органах полиции;

    водительского удостоверения категории A1, A или B;

    пройденного технического осмотра;

    полиса страхования гражданской ответственности.

Что нужно для регистрации мопеда

Гражданам, желающим зарегистрировать мопед, необходимо обратиться в специализированный ЦОН по месту жительства и предоставить:

    удостоверение личности (в том числе в цифровом формате);

    технический паспорт или документ с характеристиками транспортного средства.

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