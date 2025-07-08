18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.51
611.83
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.07.2025, 13:25

Будут ли у казахстанцев паспорта из конопли? В стране рассматривают необычную идею

Новости Казахстана 0 364

Казахстан рассматривает возможность запуска производства продукции из промышленной конопли. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов в ходе брифинга в правительстве. Пока проект находится на стадии подготовки: инвестор оценивает земельные участки, изучает технологии и разрабатывает ассортимент продукции, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Бумага, масло и не только

По словам Азата Султанова, техническая конопля открывает широкие возможности для производства. В список потенциальной продукции входят:

    изделия из бумаги,

    масло,

    различные промышленные компоненты.

Особое внимание уделяется производству бумаги с высокой степенью защиты. Такая продукция может использоваться для изготовления документов, удостоверяющих личность — паспортов, свидетельств, а также специальных бланков. Это делает ее перспективным экспортным товаром.

Безопасное сырье

Вице-министр подчеркнул, что речь идет исключительно о технической (промышленной) конопле, не содержащей наркотических веществ. В Казахстане ее выращивание официально разрешено, и подобные инициативы соответствуют законодательству.

Экспортный потенциал

Как отметил представитель Минсельхоза, при выборе конкретных направлений инвестор будет ориентироваться на рыночный спрос. При этом ожидается, что основная часть готовой продукции пойдет на экспорт.

Где будут выращивать коноплю

Планируется, что промышленную коноплю будут возделывать в Северо-Казахстанской области. Этот регион обладает благоприятными условиями для выращивания данной культуры, что делает его подходящим для запуска проекта.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…