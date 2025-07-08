Будут ли у казахстанцев паспорта из конопли? В стране рассматривают необычную идею

Казахстан рассматривает возможность запуска производства продукции из промышленной конопли. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов в ходе брифинга в правительстве. Пока проект находится на стадии подготовки: инвестор оценивает земельные участки, изучает технологии и разрабатывает ассортимент продукции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz

Бумага, масло и не только

По словам Азата Султанова, техническая конопля открывает широкие возможности для производства. В список потенциальной продукции входят:

изделия из бумаги,

масло,

различные промышленные компоненты.

Особое внимание уделяется производству бумаги с высокой степенью защиты. Такая продукция может использоваться для изготовления документов, удостоверяющих личность — паспортов, свидетельств, а также специальных бланков. Это делает ее перспективным экспортным товаром.

Безопасное сырье

Вице-министр подчеркнул, что речь идет исключительно о технической (промышленной) конопле, не содержащей наркотических веществ. В Казахстане ее выращивание официально разрешено, и подобные инициативы соответствуют законодательству.

Экспортный потенциал

Как отметил представитель Минсельхоза, при выборе конкретных направлений инвестор будет ориентироваться на рыночный спрос. При этом ожидается, что основная часть готовой продукции пойдет на экспорт.

Где будут выращивать коноплю

Планируется, что промышленную коноплю будут возделывать в Северо-Казахстанской области. Этот регион обладает благоприятными условиями для выращивания данной культуры, что делает его подходящим для запуска проекта.