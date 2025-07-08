Повышение цен на говядину в Казахстане: причины и последствия

Цены на говядину в Казахстане стремительно растут, что вызывается сочетанием факторов: спроса со стороны соседей, снижения поголовья скота и маркировки наценок посредников. В начале 2025 года цены поднялись на 8–13 %, достигнув розничного уровня 2 700–3 500 тенге за килограмм. Хотя дефицита мяса нет, фермеры и власти спорят о мерах для стабилизации ценообразования, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Zakon.kz.

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Цены растут: насколько и где

С начала 2025 года в Казахстане зафиксирован существенный рост цен на говядину. В зависимости от региона и вида продукции подорожание составило от 8,4 до 13,2 процента. Средняя розничная цена сегодня составляет порядка 2 800 тенге за килограмм, а в некоторых областных центрах — доходит до 3 500 тенге. Таким образом, стоимость говядины ощутимо превышает привычные для потребителей уровни.

Спрос за рубежом и падение поголовья

По словам министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, ключевым фактором роста цен стал повышенный спрос на мясо со стороны Узбекистана и Таджикистана. Также он отметил, что оптовая цена за живой вес в начале года выросла с 1 100–1 300 до 1 500 тенге, а затем стабилизировалась на уровне 1 300–1 350 тенге.

При этом Мясной союз Казахстана сообщает, что за последние пять лет поголовье крупного рогатого скота сократилось почти на два миллиона голов. Это создаёт дополнительное давление на рынок и способствует удорожанию продукции.

Роль посредников и реакция властей

Фермеры утверждают, что значительную часть удорожания формируют не производители, а посредники, чьи наценки зачастую выходят за пределы допустимого. В некоторых случаях торговая надбавка превышает установленные лимиты в разы. Власти заявляют, что принимают меры по усилению контроля над ценообразованием, включая проведение мониторинга и применение санкций к нарушителям.

Доступность мяса и поведение потребителей

Хотя чиновники подчёркивают, что дефицита мяса на рынке нет, сами потребители ощущают ухудшение доступности продукции. В ряде регионов покупатели всё чаще отказываются от говядины в пользу более дешёвых альтернатив — например, куриного мяса.

Что предлагают фермеры

Представители отрасли выступают за поддержку со стороны государства — как в виде субсидирования поголовья, так и через реформирование экспортной политики. Фермеры подчёркивают, что запреты на вывоз продукции не решают проблемы, а наоборот, демотивируют производителей.