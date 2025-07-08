Повышение цен на говядину в Казахстане: причины и последствия

Цены на говядину в Казахстане стремительно растут, что вызывается сочетанием факторов: спроса со стороны соседей, снижения поголовья скота и маркировки наценок посредников. В начале 2025 года цены поднялись на 8–13 %, достигнув розничного уровня 2 700–3 500 тенге за килограмм. Хотя дефицита мяса нет, фермеры и власти спорят о мерах для стабилизации ценообразования, сообщает Lada.kz. со ссылкой на Zakon.kz.
С начала 2025 года в Казахстане зафиксирован существенный рост цен на говядину. В зависимости от региона и вида продукции подорожание составило от 8,4 до 13,2 процента. Средняя розничная цена сегодня составляет порядка 2 800 тенге за килограмм, а в некоторых областных центрах — доходит до 3 500 тенге. Таким образом, стоимость говядины ощутимо превышает привычные для потребителей уровни.
По словам министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, ключевым фактором роста цен стал повышенный спрос на мясо со стороны Узбекистана и Таджикистана. Также он отметил, что оптовая цена за живой вес в начале года выросла с 1 100–1 300 до 1 500 тенге, а затем стабилизировалась на уровне 1 300–1 350 тенге.
При этом Мясной союз Казахстана сообщает, что за последние пять лет поголовье крупного рогатого скота сократилось почти на два миллиона голов. Это создаёт дополнительное давление на рынок и способствует удорожанию продукции.
Фермеры утверждают, что значительную часть удорожания формируют не производители, а посредники, чьи наценки зачастую выходят за пределы допустимого. В некоторых случаях торговая надбавка превышает установленные лимиты в разы. Власти заявляют, что принимают меры по усилению контроля над ценообразованием, включая проведение мониторинга и применение санкций к нарушителям.
Хотя чиновники подчёркивают, что дефицита мяса на рынке нет, сами потребители ощущают ухудшение доступности продукции. В ряде регионов покупатели всё чаще отказываются от говядины в пользу более дешёвых альтернатив — например, куриного мяса.
Представители отрасли выступают за поддержку со стороны государства — как в виде субсидирования поголовья, так и через реформирование экспортной политики. Фермеры подчёркивают, что запреты на вывоз продукции не решают проблемы, а наоборот, демотивируют производителей.
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