Будет ли дешеветь картофель в Казахстане: ответ министра сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявил о планах увеличить посевные площади под картофель в крупных хозяйствах. Это должно привести к стабилизации и умеренному снижению цен в 2025 году. Ранее рост цен был вызван активным экспортом, особенно в Узбекистан, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Zakon.kz.

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Увеличение посевов в крупных хозяйствах

Айдарбек Сапаров сообщил, что в текущем году планируется расширить посевы картофеля именно в организованных аграрных хозяйствах. Он подчеркнул, что увеличение объёмов производства не будет за счёт личных подворий, а сосредоточено на тех, кто способен обеспечить стабильные поставки и контролируемое качество продукции. Этот шаг направлен на стабилизацию цен и насыщение внутреннего рынка.

Причины подорожания в прошлом году

Министр напомнил, что в прошлом году стоимость картофеля в стране выросла из-за высокого спроса со стороны соседних государств, в частности Узбекистана. В 2024 году республика экспортировала около 600 тысяч тонн картофеля, тогда как импорт составил всего 60 тысяч тонн. Это вызвало снижение запасов и повлияло на розничные цены.

Цель — сбалансировать рынок

Согласно оценкам Минсельхоза, при потребности в 2 миллиона тонн урожай картофеля в 2024 году составил 2,6 миллиона тонн. Разница в объёме ушла на экспорт, что привело к временному дефициту. В ведомстве намерены скорректировать подход к распределению продукции, чтобы избежать резких колебаний цен внутри страны.

Прогноз на текущий год

Комментируя перспективы, Айдарбек Сапаров отметил: «Будем обеспечены картофелем. Цена будет немножко снижена». Таким образом, министерство рассчитывает, что за счёт увеличенного объёма производства и регулирования экспортных поставок удастся добиться снижения цен и стабильного снабжения внутреннего рынка.