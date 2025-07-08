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08.07.2025, 15:45

Минторг ответил на 25 % пошлины США: тариф коснётся лишь части экспорта

Новости Казахстана 0 335

С 1 августа США вводят 25 % пошлины на большую часть казахстанского экспорта, однако Минторг уверен: мера затронет лишь около 5 % товаров. Исключения сделаны для нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана — они не подпадают под новые тарифы. Казахстан готовит официальный ответ и переговоры с американской стороной, сообщает Lada.kz. со ссылкой на  Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

США вводят новые тарифы

7 июля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа новых пошлин в размере 25 % на импорт товаров из Казахстана. Мера формально распространяется на весь казахстанский экспорт, за исключением тех позиций, которые освобождены от ограничений.

Под какие товары пошлина не попадёт

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана разъяснили, что новые тарифы не затронут основные статьи экспорта, такие как нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и титан. Эти категории составляют около 95 % всех казахстанских поставок в США и сохраняют прежний торговый режим.

Кто пострадает

Под новыми пошлинами окажется примерно 4,8 % экспорта. Речь идёт о таких товарах, как фосфор, пшеничный глютен, аммиачная селитра, ферросиликон и оптические изделия. Именно эти позиции будут обложены дополнительными тарифами и могут потерять ценовую конкурентоспособность на американском рынке.

Ответ Казахстана

Минторг подчеркнул, что Казахстан не планирует немедленного введения зеркальных мер в ответ на действия США. Вместо этого ведомство уже направило в Вашингтон предложения по сохранению доступа на рынок и ведёт подготовку к переговорам. Цель — добиться смягчения или пересмотра новых условий торговли.

Объёмы торговли

В 2024 году товарооборот между двумя странами составил около 4,2 миллиарда долларов. Казахстан экспортировал продукции на сумму от 2 до 2,3 миллиарда долларов, а импортировал из США — на сумму от 1,1 до 1,2 миллиарда. За январь–май 2025 года казахстанский экспорт составил 418,2 миллиона долларов. Это подчёркивает значимость двусторонних отношений и уязвимость отдельных отраслей экономики перед изменениями во внешней политике.

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