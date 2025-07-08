Землетрясение до 6 баллов на юге Казахстана: где ощущались мощные толчки

Сегодня, 8 июля 2025 года в 14:30 по времени Астаны на юге Казахстана произошло землетрясение, очаг которого находился в 334 км к юго-западу от Алматы. Наиболее сильные толчки — 6 баллов — зафиксированы в селе Кулан, 5 баллов — в Мерке, и до 3 баллов ощущались в Шу, Таразе и других населённых пунктах. Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют согласно отчету МЧС, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

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Эпицентр и время подземных толчков

8 июля 2025 года в 14:30 Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и МЧС Казахстана зарегистрировали землетрясение. Эпицентр находился на юго-западе страны, в 334 километрах от города Алматы.

Где ощущалось землетрясение

Подземные толчки ощущались в ряде населённых пунктов с разной интенсивностью:

В селе Кулан — до 6 баллов;

В селе Мерке — до 5 баллов;

В городах Шу , Тараз , а также в сёлах Сарыкемер , Толе Би — до 3 баллов;

В сёлах Аса, Мойынкум, Кордай, Бауыржан Момышулы, Каратау, Турар Рыскулов — около 2 баллов.

Последствия и предварительные данные

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших в результате землетрясения не зафиксировано. Специалисты продолжают мониторинг обстановки и уточняют данные.

Контекст сейсмической активности

Это не первое сейсмическое событие в регионе за последнее время. Ранее в Жамбылской области уже регистрировались толчки магнитудой около 4,7. Эксперты считают, что текущая активность является продолжением нестабильной сейсмической ситуации в южных регионах страны.