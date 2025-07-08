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08.07.2025, 16:06

ЕНПФ предупредил: как не потерять пенсионные выплаты в Казахстане - промедление стоит денег

Новости Казахстана 0 474

Если до выхода на пенсию остаются считаные недели, важно не откладывать оформление документов. В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) напомнили гражданам, какие шаги необходимо предпринять, чтобы не лишиться части выплат, сообщает Lada.kz. 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Обращаться в ЦОН можно заранее

ЕНПФ рекомендует подавать заявление на назначение пенсии не позднее, чем за 10 дней до достижения пенсионного возраста. Это можно сделать в любом Центре обслуживания населения (ЦОН).

«Чем раньше обратитесь — тем быстрее начнутся выплаты. Даже если вы подадите заявление до наступления пенсионного возраста, оно автоматически вступит в силу в нужный день. Лучше прийти заранее, чем опоздать», — подчеркивают в фонде.

Задержка может стоить денег

Особенно важно не затягивать с подачей документов тем, кто претендует на выплаты из государственного бюджета. Их начисление зависит от подтверждения трудового стажа, а это может занять время.

Если человек подаст заявление позже, чем наступит право на пенсию, выплаты за прошедшие месяцы не компенсируются. Таким образом, он рискует потерять значительные суммы.

Напоминание придет по SMS

Примерно за два месяца до наступления пенсионного возраста система может направить гражданину уведомление на номер 1414. Это автоматическое напоминание о том, что пора начинать оформление пенсии.

«Чтобы получить сообщение, важно, чтобы ваш номер был зарегистрирован в базе мобильных граждан. Проверить это можно на портале eGov.kz. В SMS будет указана ссылка на список необходимых документов и адрес учреждения, куда нужно обращаться», — пояснили в ЕНПФ.

Можно забыть — но не всё потеряно

Иногда люди забывают подать заявление или считают, что пенсия назначится автоматически. Такое возможно, но не гарантировано.

«Если у вас уже назначена базовая (государственная) пенсия, а в ЕНПФ есть накопления, то система может автоматически начать и выплаты из фонда. Однако лучше не надеяться на случай, а самостоятельно проконтролировать процесс», — отметили в ЕНПФ.

Что важно помнить:

  • Подать заявление на пенсию можно за 10 дней до достижения возраста;

  • Задержка грозит потерей нескольких месяцев выплат;

  • Следите за SMS от 1414 — это напоминание о необходимости подать документы;

  • Проверьте, зарегистрирован ли ваш номер в базе мобильных граждан;

  • Даже при автоматическом назначении выплат лучше всё перепроверить лично.

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