Важное обращение Нацбанка: в центре внимания — дети и подростки

Национальный банк Казахстана выступил с официальным обращением к гражданам, призвав обратить внимание на участившиеся случаи интернет-мошенничества, жертвами которых становятся несовершеннолетние, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
По данным Нацбанка, злоумышленники активно применяют методы социальной инженерии, выдавая себя за знакомых, сотрудников госструктур или представителей различных компаний. Их цель — получить доступ к конфиденциальной информации: личным данным, паролям и банковским картам.
Наиболее часто используемыми способами обмана остаются:
Фишинг — рассылка ссылок на фальшивые сайты и приложения;
Спуфинг — подделка цифровой идентичности, например, номера телефона или адреса электронной почты;
Виртуальные "друзья" — вымышленные аккаунты, которые могут использоваться для сбора персональных данных, вымогательства или распространения вредоносного контента.
Регулятор настоятельно рекомендует родителям и педагогам не только следить за активностью детей в интернете, но и обучать их базовым правилам кибербезопасности. В частности:
Объяснять важность защиты персональных данных;
Использовать родительский контроль на устройствах;
Устанавливать антивирусные программы и настраивать безопасный режим в браузерах;
Контролировать финансовые операции и онлайн-покупки, совершаемые детьми;
Помогать создавать надежные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию.
Нацбанк также подчеркнул важность прямого общения с подростками. Им следует напомнить:
Не общаться с незнакомцами онлайн;
Не передавать личные данные и фотографии посторонним;
Не совершать покупки в интернете без разрешения родителей;
Пользоваться только официальными сайтами и приложениями.
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