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08.07.2025, 16:24

Важное обращение Нацбанка: в центре внимания — дети и подростки

Новости Казахстана 0 397

Национальный банк Казахстана выступил с официальным обращением к гражданам, призвав обратить внимание на участившиеся случаи интернет-мошенничества, жертвами которых становятся несовершеннолетние, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Фото: wakemedvoices.com
Фото: wakemedvoices.com

Новые угрозы — старые методы: на кого нацелены кибермошенники

По данным Нацбанка, злоумышленники активно применяют методы социальной инженерии, выдавая себя за знакомых, сотрудников госструктур или представителей различных компаний. Их цель — получить доступ к конфиденциальной информации: личным данным, паролям и банковским картам.

Наиболее часто используемыми способами обмана остаются:

  • Фишинг — рассылка ссылок на фальшивые сайты и приложения;

  • Спуфинг — подделка цифровой идентичности, например, номера телефона или адреса электронной почты;

  • Виртуальные "друзья" — вымышленные аккаунты, которые могут использоваться для сбора персональных данных, вымогательства или распространения вредоносного контента.

Что советует Нацбанк: кибергигиена начинается дома

Регулятор настоятельно рекомендует родителям и педагогам не только следить за активностью детей в интернете, но и обучать их базовым правилам кибербезопасности. В частности:

  • Объяснять важность защиты персональных данных;

  • Использовать родительский контроль на устройствах;

  • Устанавливать антивирусные программы и настраивать безопасный режим в браузерах;

  • Контролировать финансовые операции и онлайн-покупки, совершаемые детьми;

  • Помогать создавать надежные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию.

Подросткам — об осторожности в сети

Нацбанк также подчеркнул важность прямого общения с подростками. Им следует напомнить:

  • Не общаться с незнакомцами онлайн;

  • Не передавать личные данные и фотографии посторонним;

  • Не совершать покупки в интернете без разрешения родителей;

  • Пользоваться только официальными сайтами и приложениями.

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