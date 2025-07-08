Купленная машина оказалась угнанной в Украине — владелец из Казахстана остался без авто

Житель Акмолинской области приобрел подержанный автомобиль, однако спустя четыре года неожиданно узнал, что машина числится в угоне на территории Украины. Это выяснилось в 2023 году, когда мужчина попытался продать автомобиль, купленный еще в 2019 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на областной суд .

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Скрытая угонная история автомобиля всплыла только при перепродаже

Проверка через базу данных МВД показала, что машина с декабря 2015 года находится в розыске как угнанная в Украине. Таким образом, владелец фактически лишился прав на распоряжение транспортом, поскольку юридически автомобиль принадлежал другому лицу.

Иск в суд: покупатель потребовал вернуть деньги

После выявления угона автовладелец обратился в суд с требованием признать сделку купли-продажи недействительной и взыскать с продавца сумму, уплаченную за автомобиль. Ответчик не признал иск, ссылаясь на то, что договор был исполнен и срок исковой давности якобы истек.

Позиция суда: сделка признана ничтожной

Акмолинский областной суд рассмотрел дело и признал сделку недействительной, обосновав решение несколькими факторами:

Покупатель не знал, что автомобиль находится в угоне, и действовал в заблуждении.

На момент заключения сделки в 2019 году авто уже числилось угнанным и имело правовые ограничения.

Угнанное транспортное средство не может быть законным объектом сделки купли-продажи.

Иск был подан в пределах допустимого срока — с момента, когда истец узнал о проблеме, а не с момента покупки.

Вернуть деньги удалось, но не машину

Суд постановил взыскать с продавца стоимость автомобиля в пользу истца. Поскольку транспорт был изъят, а его регистрация невозможна, право собственности перешло к бывшему владельцу — продавцу, который теперь сам может подать иск к тому, кто передал ему угнанную машину.

Судебное решение вступило в силу

Как сообщили в суде, судебные акты вступили в законную силу. Покупатель получит назад свои деньги, а продавцу предстоит разобраться с тем, у кого он сам приобрел проблемное транспортное средство.