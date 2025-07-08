Директором Службы по противодействию коррупции КНБ назначен Нуржан Маратович Кусаинов

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Кто возглавил новую службу

Руководителем Службы по противодействию коррупции КНБ назначен Нуржан Маратович Кусаинов. О его предыдущей должности или профессиональном опыте в официальной публикации не сообщается, однако назначение свидетельствует о реформировании системы национальной безопасности с акцентом на внутреннюю чистоту и контроль за коррупционными рисками.

Новый вектор в антикоррупционной политике

Создание специализированной антикоррупционной службы в структуре КНБ может означать усиление борьбы с коррупцией внутри силовых ведомств и подведомственных им органов. Это также может быть шагом к усилению внутренней прозрачности и повышению доверия к госструктурам со стороны общества.