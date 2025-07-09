Можно ли узнать, кто владеет квартирой в Казахстане

В Казахстане получить сведения о владельце квартиры можно исключительно с разрешения самого собственника. Такая мера предусмотрена для защиты персональных данных и предотвращения незаконного использования информации. Официальный способ — воспользоваться порталом электронного правительства eGov.kz, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz .

Фото: Reuters

Что нужно знать о регистрации по месту жительства

Можно ли зарегистрировать человека без его личного присутствия?

Да, это возможно — через портал электронного правительства eGov.kz.

Для постоянной регистрации:

Зайдите на eGov.kz и выберите услугу «Регистрация по месту жительства». Укажите цель прибытия (например, переезд или первичная прописка), образование, семейное положение. Заполните адрес, выберите, является ли заявитель собственником. Если нет — введите ИИН владельца жилья. Подпишите запрос с помощью ЭЦП. Собственник получит SMS с просьбой подтвердить регистрацию.

Если регистрируется сам владелец, он просто подписывает заявку ЭЦП и ожидает результата.

Для временной регистрации:

Выберите на портале услугу «Временная регистрация по месту временного проживания». Укажите срок — от 1 до 12 месяцев (долгосрочная регистрация оформляется через ЦОН). Заполните данные: статус собственника, ИИН владельца, адрес проживания. Подпишите заявление ЭЦП.

Собственнику также придёт SMS для подтверждения. Временная регистрация обязательна, если человек проживает по новому адресу дольше месяца.

Все виды регистрации можно оформить и в ЦОНе. Главное — присутствие обеих сторон и наличие удостоверений личности. Услуга бесплатна.

Как зарегистрировать иностранного гражданина?

Процедура временной регистрации иностранцев схожа с обычной. Но есть важное дополнение:

принимающая сторона (арендодатель, родственники и т. д.) обязана в течение трёх дней уведомить миграционную службу о прибытии иностранца.

Сделать это можно:

Через сайты vmp.gov.kz или E-qonaq.kz;

В отделениях миграционной службы или ЦОНе.

Сколько человек можно прописать в одной квартире?

Для частного жилья в Казахстане закон не устанавливает чётких ограничений по количеству зарегистрированных лиц.

Однако за фиктивную регистрацию предусмотрена ответственность:

по статье 493 КоАП РК — штраф от 10 МРП (в 2025 году это 39 320 тенге).

Как узнать, кто является владельцем квартиры?

Информация о собственнике жилья — закрытая. Получить её можно только с согласия владельца.

Порядок действий:

Авторизуйтесь на eGov.kz с помощью ЭЦП или QR-кода через eGov Mobile. Выберите «Сервис получения справок третьими лицами». Введите ИИН предполагаемого собственника и выберите нужный вид справки. Подтвердите запрос СМС-кодом.

Собственник получит уведомление и должен в течение 2 часов либо согласиться, либо отклонить запрос. При согласии справка появится в личном кабинете заявителя.

Запрашивать можно:

Адресные сведения,

Информацию о праве собственности,

Справки об отсутствии жилья и другие.

Что делать, если негде прописаться?

Временную регистрацию можно получить не только в квартирах, но и:

В общежитиях, гостиницах, домах отдыха;

Лечебных учреждениях, домах престарелых;

Дачных и садовых товариществах.

В таких случаях регистрацию оформляют собственники или руководители объектов.

Нужно ли выписываться перед переездом?

Нет, отдельно сниматься с регистрации не требуется. Система МВД автоматически выписывает гражданина при его новой регистрации.

Новый владелец жилья может также снять с регистрации прежнего собственника, если тот не сделал этого сам.

Как выписать жильцов из квартиры?

Эту процедуру может инициировать только собственник.

Через ЦОН потребуются:

Удостоверение личности;

Заявление с ФИО лиц, которых необходимо выписать;

Копия технического паспорта на жильё;

Справка о выезде на ПМЖ (если есть);

Решение суда, если жильцы отказываются сняться с регистрации добровольно.

Через eGov.kz: