500% за дружбу с Россией: как США могут ударить по Казахстану

Министерство торговли и интеграции РК прокомментировало слухи о введении США сверхвысоких тарифов для стран-партнеров России, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Повод для беспокойства: заявление сенатора Грэма

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в недавнем интервью сообщил о планах США ввести импортные пошлины до 500% для стран, которые сотрудничают с Россией и не оказывают поддержку Украине. Подобные меры, по его словам, будут направлены против государств, продолжающих торговлю с РФ вопреки американской внешнеполитической линии.

Что ответили в Минторговли Казахстана

Министерство торговли и интеграции Казахстана заявило, что внимательно отслеживает все публичные заявления официальных лиц других государств, особенно если они касаются возможных изменений в международной торговле и могут затронуть экономические интересы республики.

«На текущий момент официальной информации о подготовке подобного решения со стороны правительства США в отношении Казахстана не поступало», — сообщили в ведомстве.

Действующие тарифы и пауза на ужесточение

Как напомнили в министерстве, 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении повышенных индивидуальных пошлин на импорт. Однако уже 9 апреля было принято новое решение — приостановить действие этих ставок на 90 дней. В результате для всех стран, включая Казахстан, на данный момент действует единый импортный тариф в размере 10%.

Казахстан готов защищать свои интересы через ВТО

В Минторговли подчеркнули, что Казахстан как член Всемирной торговой организации обладает правом использовать международные механизмы урегулирования споров. Все действия по реагированию на возможные санкционные меры со стороны США будут вырабатываться с учетом международных обязательств и приоритетов внешнеэкономической политики страны.

«Вопросы таможенно-тарифной политики США находятся на особом контроле уполномоченных органов Казахстана», — уточнили в ведомстве.

Трамп направил официальное уведомление о 25-процентных пошлинах

Тем временем Казахстан уже получил официальное уведомление от президента США Дональда Трампа: с 1 августа 2025 года в отношении казахстанских товаров будет действовать пошлина в размере 25%. Сообщение было адресовано лично Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву.

Аналогичные письма направлены более чем в десять стран. Например:

Япония, Южная Корея, Малайзия и Тунис — 25% пошлина;

ЮАР, Босния и Герцеговина — 30%;

Сербия и Бангладеш — 35%;

Индонезия — 32%;

Лаос и Мьянма — 40%.

Что дальше?

Пока неясно, станет ли США на деле вводить 500-процентные тарифы или ограничится текущими мерами. Однако ситуация показывает, что Вашингтон усиливает экономическое давление на страны, сохраняющие нейтралитет или торговые связи с Россией. Казахстан, в свою очередь, будет выстраивать свою политику, исходя из интересов национальной экономики и международного права.