Новые правила для автовладельцев: штрафстоянки в Казахстане переводят на платную основу

С осени 2025 года штрафстоянки в Казахстане могут перестать быть бесплатными. Соответствующие поправки в законодательство уже одобрены Сенатом, сообщает 31 канал. Если нововведение вступит в силу, водителям придется платить за транспортировку и хранение автомобиля на специальной стоянке. При этом конкретные тарифы будет устанавливать местный маслихат — в частности, в Астане и Алматы, передает Lada.kz.
Поправки уже одобрены Сенатом
Общественное недовольство: жалобы автолюбителей
Новость вызвала бурную реакцию среди казахстанских водителей. Многие считают введение платы несправедливым, особенно в условиях, когда автомобиль — единственное средство заработка для семьи.
«Я против этого. Для народа бесплатно должно быть. Можно хоть три дня бесплатно», — отмечают автолюбители.
Некоторые считают, что государство должно вмешаться, предложив, например, скидки или компенсации.
«Даже если человек виноват, такие суммы не каждый в силах заплатить. А если он еще и пострадавший?», — задаются вопросом казахстанцы.
Юристы предупреждают о рисках
Не только водители, но и автоюристы выступают против изменений. По их словам, нововведение чревато ростом коррупции и увеличением нагрузки на судебную систему.
«Это незамедлительно приведет к повышению коррупционных рисков. Инспектор может просто угрожать постановкой на штрафстоянку — плати и разбирайся сам», — пояснил автоюрист Михаил Будянский.
Юрист также напомнил, что срок рассмотрения административных дел может доходить до 60 дней, а это значит — машина может простаивать на платной стоянке два месяца, накапливая значительную сумму.
Какие машины попадают на штрафстоянку
Как пояснили в полиции Алматы, чаще всего на спецстоянку отправляют неправильно припаркованные автомобили, а также транспорт, числящийся за должниками.
«У нас есть программа, по которой ежедневно выявляются водители с частыми нарушениями»,
— сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы Алматы Тимур Ногайбаев.
На балансе города сейчас находятся две штрафстоянки, где бесплатно хранятся более 1,5 тысячи автомобилей и порядка 2 тысяч мопедов.
Что такое штрафстоянка
Специальная стоянка — это охраняемая площадка, на которую доставляют транспортные средства, изъятые в связи с нарушениями. До сих пор их использование для хранения изъятого транспорта было бесплатным для автовладельцев. Однако грядущие изменения могут кардинально изменить этот порядок.
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