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09.07.2025, 07:33

Новые правила для автовладельцев: штрафстоянки в Казахстане переводят на платную основу

Новости Казахстана 0 917

С осени 2025 года штрафстоянки в Казахстане могут перестать быть бесплатными. Соответствующие поправки в законодательство уже одобрены Сенатом, сообщает 31 канал. Если нововведение вступит в силу, водителям придется платить за транспортировку и хранение автомобиля на специальной стоянке. При этом конкретные тарифы будет устанавливать местный маслихат — в частности, в Астане и Алматы, передает Lada.kz. 

Фото: кадр из YouTube
Фото: кадр из YouTube

Поправки уже одобрены Сенатом

Общественное недовольство: жалобы автолюбителей

Новость вызвала бурную реакцию среди казахстанских водителей. Многие считают введение платы несправедливым, особенно в условиях, когда автомобиль — единственное средство заработка для семьи.

«Я против этого. Для народа бесплатно должно быть. Можно хоть три дня бесплатно», — отмечают автолюбители.

Некоторые считают, что государство должно вмешаться, предложив, например, скидки или компенсации.

«Даже если человек виноват, такие суммы не каждый в силах заплатить. А если он еще и пострадавший?», — задаются вопросом казахстанцы.

Юристы предупреждают о рисках

Не только водители, но и автоюристы выступают против изменений. По их словам, нововведение чревато ростом коррупции и увеличением нагрузки на судебную систему.

«Это незамедлительно приведет к повышению коррупционных рисков. Инспектор может просто угрожать постановкой на штрафстоянку — плати и разбирайся сам», — пояснил автоюрист Михаил Будянский.

Юрист также напомнил, что срок рассмотрения административных дел может доходить до 60 дней, а это значит — машина может простаивать на платной стоянке два месяца, накапливая значительную сумму.

Какие машины попадают на штрафстоянку

Как пояснили в полиции Алматы, чаще всего на спецстоянку отправляют неправильно припаркованные автомобили, а также транспорт, числящийся за должниками.

«У нас есть программа, по которой ежедневно выявляются водители с частыми нарушениями»,
— сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы Алматы Тимур Ногайбаев.

На балансе города сейчас находятся две штрафстоянки, где бесплатно хранятся более 1,5 тысячи автомобилей и порядка 2 тысяч мопедов.

Что такое штрафстоянка

Специальная стоянка — это охраняемая площадка, на которую доставляют транспортные средства, изъятые в связи с нарушениями. До сих пор их использование для хранения изъятого транспорта было бесплатным для автовладельцев. Однако грядущие изменения могут кардинально изменить этот порядок.

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