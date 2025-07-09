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09.07.2025, 08:20

В Казахстане вырастут пенсии и пособия: названы конкретные суммы

Новости Казахстана 0 1 028

В 2026 году государственные расходы на социальную поддержку населения вырастут. Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщило, какие именно выплаты будут увеличены и на сколько, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

gov.kz
gov.kz

Почти 7 триллионов тенге – на пенсии и пособия

Согласно проекту республиканского бюджета на 2026 год, на пенсионные и социальные выплаты предусмотрено 6,8 триллиона тенге. Это почти на 14,4 % больше, чем в текущем году. В абсолютных цифрах рост составит 860,5 миллиарда тенге.

Куда направят дополнительные средства

Повышенные расходы связаны с двумя основными факторами:

  • 622,6 миллиарда тенге будет выделено на индексацию пенсий и пособий;

  • 237,9 миллиарда тенге – на рост числа получателей выплат.

Таким образом, государство планирует не только увеличить размеры выплат, но и охватить большее количество граждан.

Кто получит больше с 1 января 2026 года

По данным Минтруда, с 1 января 2026 года размер пенсий и пособий будет проиндексирован на 10,5 %. Это повышение затронет более 2,6 миллиона пенсионеров и около 2,3 миллиона получателей социальных пособий.

Какие выплаты повысятся

Индексация затронет широкий перечень выплат:

  • солидарные и базовые пенсионные выплаты;

  • государственные социальные пособия по инвалидности и потере кормильца;

  • выплаты семьям с детьми, включая:

    • пособия по рождению;

    • выплаты по уходу за ребёнком до 1,5 лет;

    • пособия родителям и опекунам детей с инвалидностью;

    • выплаты многодетным матерям, награждённым государственными наградами;

    • пособия многодетным семьям;

  • специальные государственные пособия;

  • выплаты по уходу за инвалидами I группы;

  • пособия на погребение пенсионеров и получателей соцвыплат.

Что это значит для казахстанцев

Повышение пенсий и пособий – один из приоритетов социальной политики государства. Индексация выплат позволит частично компенсировать влияние инфляции и улучшить материальное положение уязвимых категорий населения.

Ожидается, что эти меры окажут поддержку миллионам казахстанцев, особенно пожилым людям, семьям с детьми и гражданам с ограниченными возможностями.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
" с 1 января 2026 года размер пенсий и пособий будет проиндексирован на 10,5 %l" Ждём повышения цен на продукты питания на этот же процент.
09.07.2025, 05:54
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