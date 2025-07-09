В Казахстане вырастут пенсии и пособия: названы конкретные суммы

В 2026 году государственные расходы на социальную поддержку населения вырастут. Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщило, какие именно выплаты будут увеличены и на сколько, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Согласно проекту республиканского бюджета на 2026 год, на пенсионные и социальные выплаты предусмотрено 6,8 триллиона тенге. Это почти на 14,4 % больше, чем в текущем году. В абсолютных цифрах рост составит 860,5 миллиарда тенге.
Повышенные расходы связаны с двумя основными факторами:
622,6 миллиарда тенге будет выделено на индексацию пенсий и пособий;
237,9 миллиарда тенге – на рост числа получателей выплат.
Таким образом, государство планирует не только увеличить размеры выплат, но и охватить большее количество граждан.
По данным Минтруда, с 1 января 2026 года размер пенсий и пособий будет проиндексирован на 10,5 %. Это повышение затронет более 2,6 миллиона пенсионеров и около 2,3 миллиона получателей социальных пособий.
Индексация затронет широкий перечень выплат:
солидарные и базовые пенсионные выплаты;
государственные социальные пособия по инвалидности и потере кормильца;
выплаты семьям с детьми, включая:
пособия по рождению;
выплаты по уходу за ребёнком до 1,5 лет;
пособия родителям и опекунам детей с инвалидностью;
выплаты многодетным матерям, награждённым государственными наградами;
пособия многодетным семьям;
специальные государственные пособия;
выплаты по уходу за инвалидами I группы;
пособия на погребение пенсионеров и получателей соцвыплат.
Повышение пенсий и пособий – один из приоритетов социальной политики государства. Индексация выплат позволит частично компенсировать влияние инфляции и улучшить материальное положение уязвимых категорий населения.
Ожидается, что эти меры окажут поддержку миллионам казахстанцев, особенно пожилым людям, семьям с детьми и гражданам с ограниченными возможностями.
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