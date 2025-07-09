Одна квитанция вместо десяти: в Казахстане упрощают оплату коммуналки

В стране поэтапно вводится система Единого платежного документа (ЕПД), которая позволит оплачивать все коммунальные услуги одной квитанцией. Это — часть масштабной цифровизации, цель которой — сделать систему расчетов прозрачнее, удобнее и эффективнее, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: tarif.kostroma.gov.ru

Пилотный запуск: Петропавловск стал первым

Одним из первых городов, где начали объединять коммунальные платежи, стал Петропавловск. Еще в 2015 году здесь создали Единый расчетный центр (ЕРЦ) на базе ТОО «Севказэнерго». С января 2025 года полномочия ЕРЦ переданы АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания».

ЕРЦ работает по принципу «одного окна» и берет на себя:

Формирование и доставку единого платежного документа;

Прием и распределение платежей между поставщиками услуг;

Ведение абонентской базы и расчет начислений;

Консультации и решение спорных ситуаций по начислениям и задолженностям.

Среди партнеров ЕРЦ — водоканалы, газовые службы, телекоммуникационные компании, вывоз мусора, домофоны, лифты и КСК.

Контакт-центр и личный кабинет: круглосуточный доступ

Для повышения качества обслуживания действует контактный центр, работающий ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных. Также внедрен личный кабинет, где потребители могут:

Проверять начисления и задолженности;

Формировать счет на оплату;

Передавать показания счетчиков;

Пользоваться тарифным калькулятором.

География охвата: 44 центра по всей стране

По данным Минпромстроя, сегодня в Казахстане работают 44 расчетных центра, охватывающих 20 регионов. Один ЕРЦ может обслуживать несколько территорий. Например:

В Уральске — ТОО «Батыс Энергоресурсы»;

В Костанае — ТОО «ЭнергияРК Рудный»;

В Алматы и Астане — АО «АЛСЕКО», которое недавно приобрело ТОО «Астана-ЕРЦ».

По словам директора клиентского сервиса АО «АЛСЕКО» Эльмиры Жумакуловой, в ближайшее время появится мобильное приложение с возможностью:

Сканирования показаний счетчиков с камеры смартфона;

Отправки заявок в сервисные службы;

Получения квитанций и уведомлений онлайн.

Бумажные квитанции отходят в прошлое

Переход на цифровые расчеты сопровождается участием АО «Казпочта», которое пока продолжает доставку бумажных квитанций в семи регионах, включая Павлодарскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области.

За 2024 год было доставлено более 1,4 миллиона бумажных документов. При этом комиссия за доставку с граждан не взимается.

Почему не везде работает ЕПД?

Несмотря на успехи, система пока не охватывает:

61 район;

4 города областного значения (Темиртау, Сарань, Приозёрск, Жанаозен);

Почти 2 900 сел;

19 городов районного значения.

Среди причин — нехватка ИТ-инфраструктуры, техническая неподготовленность центров, а также отказ некоторых организаций от подключения. Тем не менее, по заявлению Минпромстроя, к концу 2025 года система охватит всю территорию страны.

Что дальше?

Помимо расширения географии, планируется подключение новых видов услуг — например, обслуживание лифтов и домофонов. Их интеграцией будут заниматься местные акиматы. Также продолжается разработка цифровых инструментов, чтобы сделать систему еще удобнее и доступнее.