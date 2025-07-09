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09.07.2025, 09:54

Вывоз валюты из Казахстана: лимиты, декларации и штрафы

Новости Казахстана 0 1 534

Гражданам Казахстана и иностранцам, выезжающим за пределы страны, необходимо учитывать важные правила при вывозе наличной иностранной валюты. В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области напомнили об основных требованиях, действующих в 2025 году, сообщает Lada.kz. 

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Порог декларирования наличных средств

Согласно статье 343 Таможенного кодекса ЕАЭС, все наличные деньги и дорожные чеки подлежат обязательному декларированию, если их сумма при одновременном вывозе или ввозе превышает эквивалент 10 000 долларов США. При этом расчет производится по официальному курсу валют на день подачи пассажирской таможенной декларации.

Дополнительные ограничения по президентскому указу

Помимо требований Таможенного кодекса, с 14 марта 2022 года в Казахстане действует Указ Президента № 830, ужесточающий условия вывоза иностранной валюты.

  • Вывозить иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США, запрещено.

  • Под ограничение подпадают как наличные деньги, так и иные денежные инструменты в иностранной валюте.

  • Расчет суммы также производится по курсу Национального банка РК, установленному на дату фактического вывоза.

Ограничение действует на каждого члена семьи

В ведомстве уточнили, что лимит в 10 000 долларов США применяется к каждому физическому лицу отдельно. Это означает, что если семья из нескольких человек пересекает границу, то каждый имеет право переместить сумму, не превышающую установленный порог.

Почему это важно

Подобные меры направлены на защиту экономических интересов Казахстана, предотвращение оттока капитала и укрепление финансовой стабильности страны. Нарушение правил может повлечь за собой конфискацию валюты, административную или даже уголовную ответственность.

Совет: перед выездом за границу рекомендуется заранее уточнять текущий курс доллара на сайте Национального банка РК, а также при необходимости — подготовить пассажирскую таможенную декларацию.

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