Громкий иск к «Правительству для граждан»: в доме казахстанки без разрешения зарегистрировали ТОО

Жительница села Тогускен Кызылординской области была шокирована, узнав, что по адресу ее частного дома зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО). Не давая на это никакого согласия, она обратилась в суд, требуя признать действия госкорпорации "Правительство для граждан" незаконными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Верховный суд .

Фото: gov.kz

Дом в совместной собственности — согласия никто не спрашивал

Согласно материалам Верховного суда, жилой дом был оформлен в собственность женщины в 2017 году и является совместной собственностью с ее супругом, имеющим инвалидность II группы. Однако в 2023 году по этому адресу неожиданно появилось юридическое лицо — ТОО, о котором женщина ничего не знала.

Она утверждала, что не знакома ни с руководителями ТОО, ни с фактами его деятельности, а согласия на регистрацию не давала. Ее супруг, по состоянию здоровья, также не мог участвовать в оформлении подобных документов. Женщина считает, что регистрация компании была проведена на основании поддельных сведений.

Автоматическая регистрация без верификации

Представитель госкорпорации "Правительство для граждан" объяснила в суде, что изменения в адрес ТОО были внесены в автоматическом порядке — на основании электронного уведомления в соответствии с законодательством о регистрации юридических лиц.

Однако, как выяснилось в ходе судебного разбирательства, регистрация была произведена без получения согласия от собственников недвижимости. Ни электронной подписи, ни нотариального подтверждения согласия представлено не было.

Фиктивное предприятие без признаков реальной деятельности

Дополнительные данные предоставило региональное управление Комитета государственных доходов: зарегистрированное ТОО не сдавало налоговую отчетность и не использовало кассовый аппарат. Это подтвердило подозрения о том, что компания фактически не существует по заявленному адресу и не ведет никакой деятельности.

Суд признал регистрацию незаконной и указал на нарушение со стороны ЦОН

После рассмотрения всех обстоятельств дела специализированный межрайонный административный суд Кызылординской области признал регистрацию ТОО по спорному адресу незаконной и отменил ее.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес руководства Кызылординского филиала госкорпорации "Правительство для граждан". В документе указано на необходимость разбирательства с действиями сотрудников Жанакорганского районного отдела, допустивших грубые нарушения при регистрации юридического лица.