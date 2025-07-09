Массовые запреты на выезд: тысячи казахстанцев лишаются права покинуть страну

С начала 2025 года количество граждан, временно лишённых возможности покинуть страну, приблизилось к численности населения областного центра. Причина — резкий рост ограничений на выезд, связанных с долгами и судебными делами, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

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Цифры бьют рекорды: рост почти на треть за полгода

По данным Министерства юстиции РК, за первые шесть месяцев 2025 года судебные исполнители наложили 235 463 ограничения на выезд. Для сравнения, за весь 2024 год было вынесено 293 667 таких решений. Если тенденция сохранится, к концу года число запретов может существенно превысить прошлогодние показатели.

Технические сбои — еще одна угроза выезду

Несмотря на внушительные цифры, точных данных о том, сколько граждан действительно не смогли покинуть страну, нет — такую статистику государственные органы не ведут. Причины отказа в пересечении границы могут быть не только законными, но и техническими.

Гражданам, столкнувшимся с подобными проблемами, советуют обращаться в Республиканскую палату частных судебных исполнителей. Однако на практике такие случаи часто застают людей врасплох.

«Тур сорвался из-за бабушки»: частая ошибка — не проверять всех

Турагент Мадина Сакалова рассказала, как один из туров оказался на грани срыва из-за несвоевременно снятого запрета на выезд:

«Пожилая женщина, сопровождавшая внуков и сына, оказалась в списке с запретом. Мы проверили только главу семьи, а на бабушку внимания не обратили — думали, у неё не может быть долгов. Но старое ограничение в базе не сняли. Хорошо, что удалось дозвониться до судебного исполнителя, и запрет отменили в последний момент».

Долг по ОСМС — и уже невыездной

Другой случай произошёл с жителем Актау Русланом Ержановым. Из-за неоплаты взносов в ОСМС в течение полугода он получил запрет на выезд. Хотя сумма задолженности была незначительной, в базе это послужило основанием для блокировки.

Бизнес на запретах: в сети предлагают услуги по снятию ограничений

В соцсетях всё чаще появляются предложения от «посредников», обещающих за плату снять запрет на выезд. Спрос на такие услуги растёт — особенно среди тех, кто планирует уехать на заработки и хочет рассчитаться с долгами за границей.

Закон: в каких случаях гражданину ограничивают выезд

Вопрос регулирования запретов на выезд из Казахстана чётко прописан в статье 33 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Согласно документу, временное ограничение может быть наложено в двух случаях:

Если гражданин более трёх месяцев не выполняет обязательства по исполнительному документу (например, не платит алименты или кредиты).

Если сумма долга равна или превышает 40 МРП (в 2025 году это около 153 тысяч тенге).

При этом процедура не происходит моментально: сначала должнику направляется извещение, после чего дается пять рабочих дней для урегулирования задолженности. Лишь затем судебный исполнитель может направить дело в суд для санкционирования запрета.

Не только долги: запрет возможен и в рамках уголовных дел

Кроме долгов по исполнительным производствам, временное ограничение на выезд может быть применено и в рамках уголовного процесса. Это может касаться подозреваемых, обвиняемых или лиц, привлечённых к следствию.

Вывод: право на выезд — под прицелом долгов и системных ошибок

Количество казахстанцев, невыездных по долговым и техническим причинам, стремительно растёт. Проблема обостряется отсутствием уведомлений и неочевидностью оснований. Эксперты советуют заранее проверять наличие запрета перед планированием поездок, особенно если у гражданина есть долги или просроченные выплаты.