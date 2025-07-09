Штрафы по-казахстански: почему МРП больше вредит, чем помогает

В Казахстане традиционно используется единый инструмент для расчета административных штрафов, налогов, пособий и других выплат — месячный расчетный показатель (МРП). Однако такой подход вызывает всё больше вопросов у специалистов. По мнению магистра юридических наук Саймы Абдрахмановой, МРП уже не выполняет свою функцию в полном объеме, а его постоянный рост влияет как на цены, так и на уровень правовой предсказуемости в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Почему МРП нуждается в пересмотре

Рост показателя меняет квалификацию правонарушений

Абдрахманова указывает, что за последние десять лет размер МРП увеличился почти вдвое — с 1982 тенге в 2015 году до 3932 тенге в 2025-м. Это напрямую влияет на классификацию правонарушений и размеры наказаний. Например, границы между незначительным и крупным ущербом зависят от текущего значения МРП, а это, по её мнению, искажает правоприменение и делает систему санкций нестабильной.

Кроме того, она подчеркивает: ежегодное повышение МРП, широко освещаемое в СМИ, формирует в обществе ожидание неизбежного подорожания всего, от услуг до административных штрафов.

Законодательство не раскрывает, как формируется МРП

Нет прозрачности в расчетах и целях

Одна из ключевых претензий эксперта заключается в отсутствии четких юридических критериев, объясняющих, что именно отражает МРП. По её мнению, непонятно, на чем основано его ежегодное изменение — это, скорее, экономический процесс, но с очевидными юридическими последствиями.

«Рост МРП влияет не только на налоги, но и на уголовные санкции, административные штрафы, а также на размер так называемого крупного ущерба. Это имеет прямые правовые последствия», — отмечает Абдрахманова.

Опыт других стран: есть ли альтернатива?

В мире выбирают доходы нарушителя или фиксированные суммы

Автор исследования отмечает, что система, подобная МРП, характерна в основном для постсоветских государств. В то же время в странах Запада действуют другие механизмы:

Фиксированные суммы штрафов — применяются, например, в Японии и США.

Привязка к доходу нарушителя — практикуется в Испании, Германии и России (через «дневные ставки»).

Такой подход позволяет более гибко учитывать материальное положение гражданина, совершившего правонарушение, и обеспечивает справедливость при назначении наказания.

Универсальность МРП стала его слабостью

Одно значение — для всех отраслей и целей

Эксперт подчеркивает, что МРП в Казахстане используется слишком широко: он применяется для определения налогов, сборов, штрафов, социальных выплат и пошлин. Такая универсальность приводит к тому, что показатель перестает выполнять свою ключевую функцию — быть точным ориентиром для экономических и правовых расчетов.

Кроме того, увеличение МРП затрагивает имущественные интересы граждан, поскольку напрямую влияет на суммы, которые те обязаны платить государству.

Что предлагает эксперт

Новые принципы применения МРП

Абдрахманова выдвигает ряд конкретных предложений:

Установить срок действия МРП на три года , а не пересматривать его ежегодно. Это сделает изменения более предсказуемыми.

Сократить сферы применения МРП или четко их разграничить — например, использовать для социальных выплат, но не для штрафов.

Разработать альтернативные модели расчета штрафов, ориентированные на доход нарушителя или фиксированные суммы.

По её мнению, это повысит юридическую определенность, обеспечит баланс между экономическими интересами и правовыми нормами, а также сделает систему санкций более справедливой и устойчивой.

Итог: реформа МРП может повысить доверие к системе

В заключение автор подчеркивает, что предлагаемая реформа направлена на укрепление правовой системы страны, повышение прозрачности и снижение инфляционных ожиданий в обществе. Пересмотр роли МРП и переход к более справедливым и предсказуемым методам расчета штрафов может стать важным шагом к модернизации казахстанского законодательства.