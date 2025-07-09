Казахстанец устроил расправу над пенсионеркой в Одесской области

Инцидент произошел в феврале 2025 года в одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района Одесской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на bloknot-odessa.ru .

Фото: vestivrn.ru

Бытовой конфликт на кухне

Между пожилой женщиной и гражданином Казахстана вспыхнула ссора в быту — конфликт начался на кухне. В разгар ссоры мужчина схватил тарелку и попытался ударить ею женщину по голове. Потерпевшая успела закрыться руками, в результате чего удар пришелся по пальцу.

Продолжение нападения в тамбуре

Однако на этом агрессия мужчины не прекратилась. Уже в тамбуре он толкнул женщину, сбив ее с ног, и несколько раз ударил кулаком по лицу. По результатам медицинского освидетельствования у потерпевшей была зафиксирована гематома на щеке.

Суд учел возраст пострадавшей

На днях по данному делу состоялось судебное заседание. При рассмотрении дела суд принял во внимание факт искреннего раскаяния подсудимого. Тем не менее суд признал отягчающим обстоятельством тот факт, что преступление было совершено в отношении пожилого человека.

Штраф вместо тюрьмы

В результате суд вынес приговор, назначив мужчине наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.