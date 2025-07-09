Вода дороже бензина: цены на напитки в Казахстане на грани абсурда

За первые пять месяцев 2025 года в Казахстане произвели 301,6 млн литров минеральной и газированной воды без добавок — это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в январе–мае 2024 года в этом сегменте наблюдался рост на 12,1%, сообщает Lada.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

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Производство воды сократилось, а выпуск напитков — вырос

В то же время выпуск прочих безалкогольных напитков — таких как сладкие газировки и сокосодержащие продукты — увеличился на 9,2%, превысив 1,1 млрд литров. Годом ранее, напротив, этот показатель показал незначительное снижение — на 0,6%.

Казахстанские производители доминируют на рынке

Отечественные компании продолжают уверенно удерживать лидерство на внутреннем рынке. В январе–апреле 2025 года они обеспечили 90,3% общего объема продаж минеральной воды и безалкогольных напитков (с учетом экспорта). Это больше, чем за тот же период 2024 года, когда доля составляла 88,3%.

Общий объем производства напитков в стране за год вырос на 7,3%, достигнув 1,1 млрд литров. При этом импорт за тот же период сократился на 12,9%, до 116,8 млн литров. Таким образом, доля привозной продукции на рынке снизилась с 11,6% до 9,7%.

Экспорт растёт, внутреннее потребление тоже

Поставки казахстанской продукции за рубеж (включая реэкспорт) также показали рост. За январь–апрель 2025 года экспортные объемы составили 135,6 млн литров — на 2,1% больше, чем годом ранее.

Внутреннее потребление также увеличилось — на 5,3%, до уровня более 1,1 млрд литров.

Цены на напитки продолжают расти

В июне 2025 года зафиксировано подорожание как минеральной и питьевой воды (на 1,8% за месяц), так и прохладительных напитков (на 1%).

Рост цен в этих категориях наблюдается уже не первый месяц:

Минеральная и питьевая вода дорожают 68 месяцев подряд — с начала учета в январе 2011 года.

Прохладительные напитки дорожают 43 месяца подряд, не снижаясь в цене с октября 2013 года.

Годовая инфляция по напиткам остаётся двузначной

В годовом выражении (июнь 2024 – июнь 2025):

Минеральная и питьевая вода подорожали на 16,7% .

Прохладительные напитки — на 12,4%.

Для сравнения, за аналогичный период годом ранее:

Вода подорожала на 16,3% ,

Прохладительные напитки — на 11,9%.

Наибольший рост цен зафиксирован по следующим категориям: