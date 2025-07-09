Фото перед сменой и слежка за маршрутом: в Казахстане вводят новые правила для водителей «Яндекс Такси»

В Астане состоялась встреча премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с руководством компании «Яндекс», в ходе которой обсуждались ключевые инициативы в сфере цифровизации, легализации самозанятости и повышения безопасности в сфере такси-сервисов, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

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Налоговая реформа: самозанятые — под защитой закона

С 1 января 2026 года в Казахстане стартует новый налоговый режим, охватывающий самозанятых граждан и фрилансеров. Он позволит вывести из «тени» такие профессии, как таксисты, курьеры, репетиторы, дизайнеры и IT-специалисты.

Особую роль в процессе играет «Яндекс Такси» — компания стала первым официальным налоговым агентом в стране, самостоятельно удерживающим и перечисляющим налоги за своих водителей.

Результаты за период пилота:

В программу уже вовлечены 86 тысяч человек;

В бюджет поступило 4,3 млрд тенге налоговых отчислений;

«Яндекс» инвестировал в проект почти 5 млрд тенге.

Премьер-министр подчеркнул, что данный подход может стать моделью для других цифровых платформ.

Технологии ради безопасности пассажиров

Безопасность пользователей — один из главных приоритетов. Как рассказали гендиректор «Яндекса» Даниил Шулейко и глава Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов, компания уже тестирует ряд цифровых инструментов, направленных на защиту пассажиров:

Селфи-контроль водителей — проверка личности перед началом смены;

Фотоосмотры автомобилей — контроль внешнего состояния машины;

Автоматическая проверка прав — исключает работу водителей без лицензии;

Мониторинг усталости и скорости — для предотвращения аварий;

Фиксация ДТП и отклонений от маршрута — все нештатные ситуации будут задокументированы.

Междугородние поездки: путь к легализации

В рамках переговоров обсуждалась и возможность официального оформления междугородних рейсов через сервис «Яндекс». Цель — сделать такие поездки не только законными, но и максимально безопасными. Власти выразили готовность поддержать эту инициативу.

ИИ-ассистент для контакт-центра 1414

Еще одной значимой новинкой стал пилотный проект голосового помощника на базе искусственного интеллекта, запущенный в системе госуслуг 1414.

Ассистент будет говорить на казахском и русском языках ;

Поможет обрабатывать обращения граждан;

Снизит нагрузку на операторов и ускорит получение информации.

Проект находится в стадии тестирования, но в будущем планируется его масштабирование.

Скорая помощь — теперь на карте

Также в сотрудничестве с «Яндексом» ведется разработка нового сервиса для отслеживания движения карет скорой помощи.

Пользователи смогут видеть расположение автомобиля в режиме реального времени;

Ожидается повышение оперативности и прозрачности работы экстренных служб.

По сути, это аналог «Яндекс.Карт» для медицинских экстренных случаев.

Власти готовы поддерживать цифровые реформы

Олжас Бектенов подчеркнул, что развитие цифровых сервисов требует тесного взаимодействия государства и частного сектора, особенно в вопросах налогообложения, безопасности и доступа к государственным услугам.

Профильным ведомствам поручено поддерживать инновационные инициативы и ускорить их реализацию, чтобы сделать жизнь казахстанцев удобнее и безопаснее.