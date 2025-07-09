Фото перед сменой и слежка за маршрутом: в Казахстане вводят новые правила для водителей «Яндекс Такси»

В Астане состоялась встреча премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с руководством компании «Яндекс», в ходе которой обсуждались ключевые инициативы в сфере цифровизации, легализации самозанятости и повышения безопасности в сфере такси-сервисов, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
С 1 января 2026 года в Казахстане стартует новый налоговый режим, охватывающий самозанятых граждан и фрилансеров. Он позволит вывести из «тени» такие профессии, как таксисты, курьеры, репетиторы, дизайнеры и IT-специалисты.
Особую роль в процессе играет «Яндекс Такси» — компания стала первым официальным налоговым агентом в стране, самостоятельно удерживающим и перечисляющим налоги за своих водителей.
Результаты за период пилота:
В программу уже вовлечены 86 тысяч человек;
В бюджет поступило 4,3 млрд тенге налоговых отчислений;
«Яндекс» инвестировал в проект почти 5 млрд тенге.
Премьер-министр подчеркнул, что данный подход может стать моделью для других цифровых платформ.
Безопасность пользователей — один из главных приоритетов. Как рассказали гендиректор «Яндекса» Даниил Шулейко и глава Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов, компания уже тестирует ряд цифровых инструментов, направленных на защиту пассажиров:
Селфи-контроль водителей — проверка личности перед началом смены;
Фотоосмотры автомобилей — контроль внешнего состояния машины;
Автоматическая проверка прав — исключает работу водителей без лицензии;
Мониторинг усталости и скорости — для предотвращения аварий;
Фиксация ДТП и отклонений от маршрута — все нештатные ситуации будут задокументированы.
В рамках переговоров обсуждалась и возможность официального оформления междугородних рейсов через сервис «Яндекс». Цель — сделать такие поездки не только законными, но и максимально безопасными. Власти выразили готовность поддержать эту инициативу.
Еще одной значимой новинкой стал пилотный проект голосового помощника на базе искусственного интеллекта, запущенный в системе госуслуг 1414.
Ассистент будет говорить на казахском и русском языках;
Поможет обрабатывать обращения граждан;
Снизит нагрузку на операторов и ускорит получение информации.
Проект находится в стадии тестирования, но в будущем планируется его масштабирование.
Также в сотрудничестве с «Яндексом» ведется разработка нового сервиса для отслеживания движения карет скорой помощи.
Пользователи смогут видеть расположение автомобиля в режиме реального времени;
Ожидается повышение оперативности и прозрачности работы экстренных служб.
По сути, это аналог «Яндекс.Карт» для медицинских экстренных случаев.
Олжас Бектенов подчеркнул, что развитие цифровых сервисов требует тесного взаимодействия государства и частного сектора, особенно в вопросах налогообложения, безопасности и доступа к государственным услугам.
Профильным ведомствам поручено поддерживать инновационные инициативы и ускорить их реализацию, чтобы сделать жизнь казахстанцев удобнее и безопаснее.
Комментарии0 комментарий(ев)