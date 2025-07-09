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09.07.2025, 16:32

Штраф за смыв унитаза: казахстанцы обсуждают абсурдные наказания

Новости Казахстана 0 15 582

В социальных сетях разгорелись споры о самых странных и нелепых штрафах, которые якобы можно получить в Казахстане. Пользователи активно делятся историями и домыслами, сравнивая различные случаи «из коробки абсурда», сообщает Lada.kz со ссылкой на BAQ.KZ.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Повод для обсуждения: туалетная абсурдность

Пользователей возмутил случай, когда человека якобы оштрафовали за то, что он слил воду в унитазе, не оплатив сначала услугу туалета. Инцидент вызвал бурную реакцию и породил волну комментариев в духе «коробки абсурда».

Абсурдные штрафы за самые неожиданные вещи:

  • Мат и плевок в общественном месте – 80 тыс тг
  • Смыв унитаза ночью – 20 тыс тг
  • Срыв сирени – 200 тыс тг (не говоря уже о тюльпанах — до 12 млн тг)
  • Развешивание белья за балконом – 80 тыс тг
  • Полив огорода питьевой водой – 90 тыс тг
  • Оставление кота одного дома – 40 тыс тг
  • Кормление голубей – 70 тыс тг
  • Прогрев авто – 20 тыс тг
  • Шашлык в частном доме – 80 тыс тг
  • Оскорбление – до 400 тыс тг
  • Высовывание из окна авто – 40 тыс тг
  • Передача ЭЦП – 200 тыс тг

В "коробке абсурда" — штрафы за самые неожиданные вещи:

  • Мат и плевок в общественном месте – 80 тыс тг
  • Смыв унитаза ночью – 20 тыс тг
  • Срыв сирени – 200 тыс тг (не говоря уже о тюльпанах — до 12 млн тг)
  • Развешивание белья за балконом – 80 тыс тг
  • Полив огорода питьевой водой – 90 тыс тг
  • Оставление кота одного дома – 40 тыс тг
  • Кормление голубей – 70 тыс тг
  • Прогрев авто – 20 тыс тг
  • Шашлык в частном доме – 80 тыс тг
  • Оскорбление – до 400 тыс тг
  • Высовывание из окна авто – 40 тыс тг
  • Передача ЭЦП – 200 тыс тг

Комментарии казахстанцев: ирония и недоумение

В обсуждении участвуют сотни пользователей. Некоторые — с сарказмом, другие — с реальным негодованием. Вот лишь часть мнений:

  • «Скоро начнут штрафовать за дыхание без лицензии»

  • «Когда в туалет сходил – уже преступник»

  • «Это что, новая форма налога?»

  • «Абсурд, за который стыдно даже рассказывать»

Какие еще странные штрафы вспоминают?

Казахстанцы приводят и другие примеры спорных или странных санкций, с которыми сталкивались лично или слышали о них:

  • Штраф за сушку белья на балконе

  • Наказание за кормление бездомных животных

  • Предупреждение за слишком громкий смех на улице ночью

  • Нарушение правил перехода, даже если машин не было

  • Штраф за «грязную» машину в дождь

Реакция юристов и общественности

Эксперты отмечают, что такие случаи, даже если они редки, подрывают доверие к системе. Общество требует:

  • Четкой регламентации правил пользования платными услугами

  • Прозрачных оснований для наложения штрафов

  • Разъяснительной работы среди населения

Итог: абсурд или реальность?

Хотя некоторые случаи могут оказаться недоразумением или преувеличением, обсуждение показывает, что люди остро реагируют на перегибы в администрировании мелких правонарушений. И, возможно, пришло время пересмотреть логику некоторых наказаний — чтобы закон не превращался в предмет насмешек.

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