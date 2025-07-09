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09.07.2025, 17:35

Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделки

Новости Казахстана 0 28 939

Бюро национальной статистики опубликовало данные по стоимости квартир и аренды за июнь 2025 года. Цены на первичное, вторичное жилье и аренду заметно разнятся в зависимости от региона. Приводим ключевые цифры и тенденции, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: uslugi.yandex.ru
Фото: uslugi.yandex.ru

Самые дорогие и дешевые города по стоимости квартир

Первичный рынок (новостройки):

  • Самые дорогие города:

    • Алматы — 647 728 ₸/кв. м

    • Астана — 593 764 ₸/кв. м

    • Атырау — 512 205 ₸/кв. м

  • Самые доступные:

    • Уральск — 286 288 ₸/кв. м

    • Актобе — 301 175 ₸/кв. м

    • Кокшетау — 331 988 ₸/кв. м

Вторичный рынок (вторичка):

  • Лидеры по цене:

    • Алматы — 681 923 ₸/кв. м

    • Астана — 642 702 ₸/кв. м

    • Атырау — 482 711 ₸/кв. м

  • Наиболее бюджетные:

    • Кызылорда — 320 779 ₸/кв. м

    • Кокшетау — 335 654 ₸/кв. м

    • Актау — 335 840 ₸/кв. м

Цены на аренду: от Алматы до Тараза

Где аренда дороже всего:

  • Алматы — 5 275 ₸/кв. м

  • Астана — 4 966 ₸/кв. м

  • Караганда — 4 420 ₸/кв. м

Где арендовать дешевле:

  • Тараз — 2 265 ₸/кв. м

  • Туркестан — 2 454 ₸/кв. м

  • Кызылорда — 2 769 ₸/кв. м

Годовые изменения цен: кто подорожал сильнее

Рост за год (июнь 2024 — июнь 2025):

  • Новостройки: +9,5 %

  • Вторичка: +6,7 %

  • Аренда: +9,4 %

Наибольший рост на первичке:

  • Павлодар — +29,7 %

  • Шымкент — +16,1 %

  • Алматы — +15,3 %

На вторичном рынке:

  • Актобе — +18,5 %

  • Алматы — +15,3 %

  • Павлодар — +13,8 %

  • Снижение: Караганда (-0,5 %), Усть-Каменогорск (-2,5 %)

По аренде:

  • Семей — +24,4 %

  • Актобе — +23,7 %

  • Кокшетау — +21,6 %

Что изменилось за месяц

Июнь 2025:

  • Новостройки подорожали на 1,1 %

  • Вторичка — +0,9 %

  • Аренда — +0,3 %

Наибольший месячный рост на первичке:

  • Павлодар — +6,6 %

  • Кызылорда — +5,4 %

  • Шымкент — +5 %

Падение цен на новостройки:

  • Астана — -0,4 %

Вторичное жилье:

  • Дорожает: Алматы (+3,6 %), Кызылорда (+2,3 %)

  • Дешевеет: Павлодар (-0,7 %), Астана (-0,6 %), Шымкент (-0,4 %)

Аренда:

  • Резкий рост: Петропавловск (+3,8 %), Актау (+3,6 %), Семей (+2,7 %)

  • Снижение: Актобе (-1,8 %), Туркестан (-1,3 %), Астана (-0,7 %), Караганда (-0,5 %)

Сделки купли-продажи: где продают больше

Общее число сделок в июне 2025 года — 33 273

  • Рост по сравнению с июнем 2024 года — +1 %

  • Самый высокий прирост сделок: Астана — +26,2 %

  • Самое сильное падение: ЗКО — -43,5 %

По регионам лидеры по числу сделок:

  • Алматы — 6 628

  • Астана — 6 072

  • Карагандинская область — 2 392

Меньше всего сделок:

  • Улытауская область — 282

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