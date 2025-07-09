Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделки

Бюро национальной статистики опубликовало данные по стоимости квартир и аренды за июнь 2025 года. Цены на первичное, вторичное жилье и аренду заметно разнятся в зависимости от региона. Приводим ключевые цифры и тенденции, сообщает Lada.kz.
Первичный рынок (новостройки):
Самые дорогие города:
Алматы — 647 728 ₸/кв. м
Астана — 593 764 ₸/кв. м
Атырау — 512 205 ₸/кв. м
Самые доступные:
Уральск — 286 288 ₸/кв. м
Актобе — 301 175 ₸/кв. м
Кокшетау — 331 988 ₸/кв. м
Вторичный рынок (вторичка):
Лидеры по цене:
Алматы — 681 923 ₸/кв. м
Астана — 642 702 ₸/кв. м
Атырау — 482 711 ₸/кв. м
Наиболее бюджетные:
Кызылорда — 320 779 ₸/кв. м
Кокшетау — 335 654 ₸/кв. м
Актау — 335 840 ₸/кв. м
Где аренда дороже всего:
Алматы — 5 275 ₸/кв. м
Астана — 4 966 ₸/кв. м
Караганда — 4 420 ₸/кв. м
Где арендовать дешевле:
Тараз — 2 265 ₸/кв. м
Туркестан — 2 454 ₸/кв. м
Кызылорда — 2 769 ₸/кв. м
Рост за год (июнь 2024 — июнь 2025):
Новостройки: +9,5 %
Вторичка: +6,7 %
Аренда: +9,4 %
Наибольший рост на первичке:
Павлодар — +29,7 %
Шымкент — +16,1 %
Алматы — +15,3 %
На вторичном рынке:
Актобе — +18,5 %
Алматы — +15,3 %
Павлодар — +13,8 %
Снижение: Караганда (-0,5 %), Усть-Каменогорск (-2,5 %)
По аренде:
Семей — +24,4 %
Актобе — +23,7 %
Кокшетау — +21,6 %
Июнь 2025:
Новостройки подорожали на 1,1 %
Вторичка — +0,9 %
Аренда — +0,3 %
Наибольший месячный рост на первичке:
Павлодар — +6,6 %
Кызылорда — +5,4 %
Шымкент — +5 %
Падение цен на новостройки:
Астана — -0,4 %
Вторичное жилье:
Дорожает: Алматы (+3,6 %), Кызылорда (+2,3 %)
Дешевеет: Павлодар (-0,7 %), Астана (-0,6 %), Шымкент (-0,4 %)
Аренда:
Резкий рост: Петропавловск (+3,8 %), Актау (+3,6 %), Семей (+2,7 %)
Снижение: Актобе (-1,8 %), Туркестан (-1,3 %), Астана (-0,7 %), Караганда (-0,5 %)
Общее число сделок в июне 2025 года — 33 273
Рост по сравнению с июнем 2024 года — +1 %
Самый высокий прирост сделок: Астана — +26,2 %
Самое сильное падение: ЗКО — -43,5 %
По регионам лидеры по числу сделок:
Алматы — 6 628
Астана — 6 072
Карагандинская область — 2 392
Меньше всего сделок:
Улытауская область — 282
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