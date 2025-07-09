Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделки

Бюро национальной статистики опубликовало данные по стоимости квартир и аренды за июнь 2025 года. Цены на первичное, вторичное жилье и аренду заметно разнятся в зависимости от региона. Приводим ключевые цифры и тенденции, сообщает Lada.kz.