Москва и Астана усиливают военное взаимодействие — встреча Белоусова и Косанова

9 июля в Москве состоялась встреча министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с его казахстанским коллегой Дауреном Косановым. Переговоры прошли в рамках укрепления стратегического партнёрства между двумя государствами, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".

Фото: Министерство обороны РФ

Министры обороны двух стран провели переговоры по актуальным вопросам взаимодействия в оборонной сфере.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в оборонной сфере. Основное внимание было уделено обмену опытом, совместным инициативам и возможностям расширения военного взаимодействия.

Казахстанский министр посетит оборонные предприятия и научные центры РФ

Глава российского оборонного ведомства отметил, что для Косанова была подготовлена насыщенная программа визита. В рамках неё казахстанский министр ознакомится с последними научными разработками и достижениями в области обороны и продукцией российского оборонно-промышленного комплекса.

Казахстан рассчитывает на углубление сотрудничества

Выступая на встрече, Даурен Косанов подчеркнул значимость тесных связей с Россией. Он заявил, что Казахстан рассматривает взаимодействие с РФ как приоритетное направление, основанное на принципах стратегического партнёрства.