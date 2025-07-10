В Казахстане запущен самый мощный суперкомпьютер Центральной Азии

9 июля 2025 года в Казахстане состоялось событие, имеющее стратегическое значение для технологического развития страны — торжественный запуск суперкомпьютера нового поколения. Мероприятие прошло в присутствии главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Высокопроизводительная вычислительная система размещена в современном дата-центре Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Над реализацией проекта Казахстан работал совместно с международными партнерами, что подчеркивает его глобальную значимость.
Согласно официальному сообщению, суперкомпьютер способен достигать мощности до 2 экзафлопс по расчетам в формате FP8. Это делает его наиболее производительным вычислительным решением на территории Центральной Азии. Новый кластер разработан с применением самых передовых технологий и предназначен для решения задач высокой сложности.
Президент Токаев подчеркнул, что запуск суперкомпьютера станет ключевым этапом в цифровизации экономики и науки. В числе основных задач – поддержка:
стартапов, работающих с нейросетевыми решениями;
университетов и научно-исследовательских институтов;
государственных органов;
частного сектора.
Таким образом, доступ к новым технологиям получит широкий круг пользователей.
Идея создания отечественного суперкомпьютера была озвучена президентом еще в мае прошлого года. Тогда Токаев заявил, что государство активно работает над развитием цифровой инфраструктуры, чтобы обеспечить равный доступ к вычислительным ресурсам для науки, бизнеса и госструктур.
С запуском суперкомпьютера Казахстан делает уверенный шаг в сторону технологического суверенитета и расширяет потенциал в сфере искусственного интеллекта, Big Data и научных расчетов. Это событие закладывает фундамент для нового этапа цифровой эры в республике.
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