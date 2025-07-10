В Казахстане запущен самый мощный суперкомпьютер Центральной Азии

9 июля 2025 года в Казахстане состоялось событие, имеющее стратегическое значение для технологического развития страны — торжественный запуск суперкомпьютера нового поколения. Мероприятие прошло в присутствии главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды .

Фото пресс-службы Акорды

Установка прошла в новом дата-центре

Высокопроизводительная вычислительная система размещена в современном дата-центре Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Над реализацией проекта Казахстан работал совместно с международными партнерами, что подчеркивает его глобальную значимость.

Производительность в экзафлопсах

Согласно официальному сообщению, суперкомпьютер способен достигать мощности до 2 экзафлопс по расчетам в формате FP8. Это делает его наиболее производительным вычислительным решением на территории Центральной Азии. Новый кластер разработан с применением самых передовых технологий и предназначен для решения задач высокой сложности.

Вклад в цифровую трансформацию страны

Президент Токаев подчеркнул, что запуск суперкомпьютера станет ключевым этапом в цифровизации экономики и науки. В числе основных задач – поддержка:

стартапов, работающих с нейросетевыми решениями;

университетов и научно-исследовательских институтов;

государственных органов;

частного сектора.

Таким образом, доступ к новым технологиям получит широкий круг пользователей.

Подготовка к запуску велась заранее

Идея создания отечественного суперкомпьютера была озвучена президентом еще в мае прошлого года. Тогда Токаев заявил, что государство активно работает над развитием цифровой инфраструктуры, чтобы обеспечить равный доступ к вычислительным ресурсам для науки, бизнеса и госструктур.

Шаг к высокотехнологичному будущему

С запуском суперкомпьютера Казахстан делает уверенный шаг в сторону технологического суверенитета и расширяет потенциал в сфере искусственного интеллекта, Big Data и научных расчетов. Это событие закладывает фундамент для нового этапа цифровой эры в республике.