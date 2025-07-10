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09.07.2025, 20:10

Икра, моторные масла и штрафы - с сентября в Казахстане запускают тотальный учет товаров

Новости Казахстана 0 922

С сентября 2025 года в Казахстане вступает в силу обязательная цифровая маркировка новых категорий товаров. Соответствующее решение было принято 8 июля Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает Lada.kz. 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

От деликатесов до транспорта: кто попадет под новые правила

Под обязательную маркировку попадут красная и черная икра, моторные масла, антисептики, велосипеды и другие товары. Все они будут внесены в единый цифровой реестр, что, по заверениям властей, должно повысить прозрачность поставок и сократить объем теневого рынка.

«Каждая страна ЕАЭС установит собственные сроки внедрения. В Казахстане первыми начнут маркировать моторные масла — уже в сентябре», — сообщили в правительстве.

Новые фитосанитарные барьеры: что изменится на границах

Помимо маркировки, Совет ЕЭК ужесточил фитосанитарные требования. Теперь при ввозе саженцев, черенков, а также яблок и груш из регионов, официально свободных от антракноза земляники, необходимо подтверждать их происхождение. Это условие стало обязательным для обеспечения биологической безопасности в рамках ЕАЭС.

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Специалисты называют расширение маркировки прогрессивной мерой, направленной на борьбу с нелегальной продукцией и защиту потребителей. Однако не все участники рынка разделяют этот оптимизм.

Дополнительные затраты и тревоги бизнеса

Введение новых норм, по мнению представителей малого и среднего бизнеса, грозит дополнительной финансовой нагрузкой. Предпринимателям придется инвестировать в:

  • новое упаковочное оборудование;

  • системы учета и маркировки;

  • обучение персонала;

  • IT-инфраструктуру.

Для многих это может оказаться неподъемным бременем, особенно в условиях нестабильной экономической среды.

Крупный бизнес на старте выигрывает

В то же время крупные компании, обладающие техническими и организационными ресурсами, смогут быстро адаптироваться к новым требованиям. Их преимущества:

  • наличие штатных IT-специалистов;

  • отлаженные логистические процессы;

  • опыт работы с государственным регулированием;

  • ресурсы для закупки оборудования и внедрения новых технологий.

Таким образом, усиление контроля может укрепить позиции лидеров рынка, в то время как малые игроки столкнутся с новыми вызовами.

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