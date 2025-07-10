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09.07.2025, 22:10

Штрафстоянки по новым правилам: кто заплатит за эвакуацию - виновник или потерпевший

Новости Казахстана 0 1 064

С осени 2025 года в Казахстане ожидаются важные изменения в порядке эвакуации и хранения автомобилей. Эксперты предупреждают, что нововведения могут ударить по кошельку даже невиновных водителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Седьмой канал.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Маслихаты установят тарифы

Согласно новой системе, каждое местное собрание (маслихат) получит право самостоятельно устанавливать размер платы за доставку и хранение транспортных средств на штрафстоянках. Таким образом, стоимость будет зависеть от региона. Платежи планируется взимать:

  • за сам факт эвакуации автомобиля;

  • за каждый день его нахождения на штрафной площадке.

Кто заплатит: виновник или потерпевший?

Одним из главных вопросов стал порядок оплаты для участников ДТП. По словам автоюриста Михаила Будянского, важно защитить интересы потерпевших, которых могут заставить платить за хранение авто, несмотря на их невиновность.

«Мы очень сильно загрузим суды разбирательствами, кто должен платить. Пока вина не установлена — стоянка должна быть бесплатной. Если виновник определён — именно он и должен возместить расходы», — заявил специалист.

Риски для добросовестных водителей

Эксперты считают, что новые правила особенно проблематичны для граждан, чьи автомобили были изъяты не по их вине. Помимо участников аварий, на штрафстоянки нередко попадают:

  • неправильно припаркованные машины;

  • транспортные средства, владельцы которых имеют задолженности.

В некоторых случаях автомобили остаются на стоянке на длительное время, а сумма оплаты за каждый день хранения может превратиться в серьёзное финансовое бремя.

Что предлагают юристы

Юристы настаивают на необходимости дифференцированного подхода. Среди предложений:

  • сделать хранение автомобиля бесплатным до момента вынесения судебного решения;

  • разделить меры воздействия в зависимости от тяжести правонарушения (например, изымать номера вместо автомобиля при незначительном нарушении);

  • возложить оплату на того, кто будет признан виновным.

«Обязанность по оплате должна быть на признанном виновном лице, а не на любом водителе, чью машину эвакуировали», — подчёркивает эксперт.

Вывод

Предстоящие изменения призваны упорядочить работу штрафстоянок и переложить финансовую нагрузку на нарушителей. Однако при недостаточной правовой проработке новые правила могут привести к несправедливым ситуациям, когда платить придётся даже невиновным. Юристы и водители надеются, что в окончательной редакции реформ учтут принцип презумпции невиновности и необходимость защиты прав граждан.

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