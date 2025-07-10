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10.07.2025, 06:53

Кому в Казахстане достанется нефть, найденная на частном участке: может ли владелец рассчитывать на прибыль

Новости Казахстана 0 2 713

Владельцам земельных участков в Казахстане важно знать, что произойдет, если на их территории обнаружатся залежи нефти или других полезных ископаемых. Получит ли собственник прибыль от добычи или хотя бы процент от «черного золота»? В Министерстве энергетики дали подробные ответы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Недра принадлежат народу, а управляет ими государство

Согласно Конституции Казахстана, все недра страны — в том числе нефть, газ, металлы и прочие полезные ископаемые — принадлежат народу. Однако от его имени правом собственности распоряжается государство.

«Недра принадлежат всему народу Казахстана, а юридически находятся в государственной собственности. Права владения, пользования и распоряжения осуществляются государством», — отметили в Минэнерго.

Собственник участка владеет лишь верхним слоем почвы и растительностью на поверхности. Все, что под землей — относится к государственной собственности.

Обнаружили признаки залежей? Обязаны сообщить

Если владелец участка заметит признаки наличия полезных ископаемых, он обязан уведомить государство. Это требование прописано в Кодексе о недрах и недропользовании.

«Нарушение права государственной собственности на недра влечет ответственность», — предупредили в министерстве.

Что происходит дальше: оценка и экспертиза

После сообщения о находке геологические исследования берет на себя государство. Запасы оцениваются экспертами, а права на недропользование передаются либо по итогам аукциона, либо путем прямых переговоров с национальной нефтегазовой компанией.

Геологическое изучение проводит Комитет геологии Министерства промышленности и строительства, а достоверность данных подтверждает государственная экспертиза.

Как распределяются полномочия между госорганами

Если залежи подтверждаются, в дело включаются сразу несколько ведомств:

  • Министерство энергетики — как уполномоченный орган по вопросам углеводородов;

  • Министерство промышленности и строительства — отвечает за геологическое изучение;

  • Местные акиматы — решают вопрос о возможном изъятии участка.

Могут ли изъять ваш участок?

Да, в исключительных случаях землю могут изъять для нужд государства — например, если разработка месторождения требует доступа к участку.

«Принудительное отчуждение допускается только с согласия собственника или по решению суда с выплатой компенсации», — напомнили в Минэнерго.

Компенсация может быть:

  • в виде альтернативного участка;

  • в виде выплаты рыночной стоимости земли.

Получит ли собственник процент от добычи?

Нет. Даже если на вашем участке обнаружат нефть, закон не предусматривает выплат вам части прибыли от ее добычи.

Однако возможны индивидуальные договоренности: например, заключение договора аренды, сервитута или другого гражданско-правового соглашения с недропользователем. Но это уже не обязательство государства, а результат переговоров.

Можно ли оспорить изъятие участка?

Да. Согласно Конституции, никто не может быть лишен имущества без решения суда. И только в исключительных случаях возможна принудительная передача собственности при условии равноценного возмещения.

Подводим итоги

Если на частной земле найдут нефть:

  • Собственник обязан сообщить об этом государству;

  • Все недра — в собственности государства;

  • Участок могут изъять, но только через суд и с компенсацией;

  • Получение прибыли от добычи нефти владельцу земли не гарантируется.

Таким образом, «нефтяная удача» на вашем участке не означает автоматического обогащения. Закон защищает интересы государства и регулирует все этапы работы с недрами.

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