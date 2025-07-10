Кому в Казахстане достанется нефть, найденная на частном участке: может ли владелец рассчитывать на прибыль

Владельцам земельных участков в Казахстане важно знать, что произойдет, если на их территории обнаружатся залежи нефти или других полезных ископаемых. Получит ли собственник прибыль от добычи или хотя бы процент от «черного золота»? В Министерстве энергетики дали подробные ответы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Согласно Конституции Казахстана, все недра страны — в том числе нефть, газ, металлы и прочие полезные ископаемые — принадлежат народу. Однако от его имени правом собственности распоряжается государство.
«Недра принадлежат всему народу Казахстана, а юридически находятся в государственной собственности. Права владения, пользования и распоряжения осуществляются государством», — отметили в Минэнерго.
Собственник участка владеет лишь верхним слоем почвы и растительностью на поверхности. Все, что под землей — относится к государственной собственности.
Если владелец участка заметит признаки наличия полезных ископаемых, он обязан уведомить государство. Это требование прописано в Кодексе о недрах и недропользовании.
«Нарушение права государственной собственности на недра влечет ответственность», — предупредили в министерстве.
После сообщения о находке геологические исследования берет на себя государство. Запасы оцениваются экспертами, а права на недропользование передаются либо по итогам аукциона, либо путем прямых переговоров с национальной нефтегазовой компанией.
Геологическое изучение проводит Комитет геологии Министерства промышленности и строительства, а достоверность данных подтверждает государственная экспертиза.
Если залежи подтверждаются, в дело включаются сразу несколько ведомств:
Министерство энергетики — как уполномоченный орган по вопросам углеводородов;
Министерство промышленности и строительства — отвечает за геологическое изучение;
Местные акиматы — решают вопрос о возможном изъятии участка.
Да, в исключительных случаях землю могут изъять для нужд государства — например, если разработка месторождения требует доступа к участку.
«Принудительное отчуждение допускается только с согласия собственника или по решению суда с выплатой компенсации», — напомнили в Минэнерго.
Компенсация может быть:
в виде альтернативного участка;
в виде выплаты рыночной стоимости земли.
Нет. Даже если на вашем участке обнаружат нефть, закон не предусматривает выплат вам части прибыли от ее добычи.
Однако возможны индивидуальные договоренности: например, заключение договора аренды, сервитута или другого гражданско-правового соглашения с недропользователем. Но это уже не обязательство государства, а результат переговоров.
Да. Согласно Конституции, никто не может быть лишен имущества без решения суда. И только в исключительных случаях возможна принудительная передача собственности при условии равноценного возмещения.
Если на частной земле найдут нефть:
Собственник обязан сообщить об этом государству;
Все недра — в собственности государства;
Участок могут изъять, но только через суд и с компенсацией;
Получение прибыли от добычи нефти владельцу земли не гарантируется.
Таким образом, «нефтяная удача» на вашем участке не означает автоматического обогащения. Закон защищает интересы государства и регулирует все этапы работы с недрами.
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