Комментарии к переводам: спасут ли «рахмет» и «возвращаю» от налоговой проверки?

Казахстанцы все чаще сопровождают мобильные переводы примечаниями вроде «возвращаю», «долг» или просто «рахмет», надеясь таким образом избежать внимания налоговых органов. Однако, как выяснилось, такие комментарии не играют решающей роли при налоговой проверке. Об этом рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Налоговики не видят комментарии к переводам

В ответ на официальный запрос журналистов в Комитете госдоходов пояснили, что банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные банковские операции, предоставляют налоговым органам лишь формализованные данные. При этом содержимое комментариев к денежным переводам в отчетах не фигурирует.

«Органы государственных доходов не имеют доступа к сообщениям или примечаниям по денежным переводам. Указанные комментарии не имеют юридического значения при проведении налоговой проверки», — говорится в официальном ответе ведомства.

Влияют ли комментарии на налогообложение?

Таким образом, ни наличие, ни отсутствие фраз вроде «подарок», «возврат долга» или «на день рождения» не влияет на решение налоговой. Если сумма поступлений превышает установленный лимит и подпадает под критерии мониторинга — проверка может быть назначена независимо от текста комментария.

Порог установлен: 1 020 000 тенге за 3 месяца

С 2025 года действует правило: если физическому лицу, не зарегистрированному как ИП, за 3 месяца на карту поступает сумма, превышающая 12 минимальных зарплат (в 2025 году — 1 020 000 тенге), это может вызвать интерес налоговых органов. Ранее предлагался значительно меньший лимит — 255 тысяч тенге.

Инициатива принадлежит Министерству финансов, Национальному банку и банкам второго уровня.

Что именно учитывается при подсчете?

В Комитете госдоходов уточнили, что под мониторинг попадают исключительно переводы от других физических лиц. В расчет не идут:

поступления с депозитов;

пополнение наличными через банкомат;

выплаты зарплаты и социальных пособий.

То есть, даже если человек получил крупную сумму, но она пришла от работодателя или была переведена с его собственного другого счета — такие операции не учитываются при оценке налоговых рисков.