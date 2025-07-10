ЕНПФ раздает деньги казахстанцев под проценты — кому и зачем?

Более 500 миллиардов тенге из средств Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) были направлены на развитие сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Куда ушли миллиарды: подробности инвестиций

Согласно данным Нацбанка, пенсионные активы вкладываются в облигации через национальный холдинг "Байтерек". Общая сумма инвестиций в ценные бумаги этой структуры уже достигла 593 миллиардов тенге.

Транспорт: проекты с горизонтом 15 лет

На развитие транспортной инфраструктуры направлено 173 миллиарда тенге. Доходность по этим облигациям составляет 13% годовых, а срок обращения – 15 лет. Выплата основной суммы начнётся только с шестого года, по 10% ежегодно, что делает эти проекты долгосрочными по своей природе.

АПК: ставка на отечественную технику и урожай

Более значительная часть – 420 миллиардов тенге – вложена в агропромышленный комплекс. Эти средства работают на:

проведение весенне-полевых и уборочных кампаний;

поддержку перерабатывающих предприятий пищевой промышленности;

закупку и сборку сельхозтехники казахстанского производства.

Средневзвешенная доходность по этим вложениям составила 15,51% годовых, а сроки обращения – от одного до пяти лет.

Схема финансирования: через облигации "Байтерек" и "Самрук-Қазына"

Нацбанк уточнил, что пенсионные накопления не передаются напрямую в проекты. Деньги поступают в виде инвестиций в облигации "Байтерек" и государственного фонда "Самрук-Қазына". Уже эти структуры перераспределяют средства в нужные секторы.

Что об этом думают эксперты: опасения и критика

Напомним, что еще в 2023 году представители Международного валютного фонда (МВФ) выразили обеспокоенность использованием пенсионных средств граждан для финансирования проектов в реальном секторе. Эксперты рекомендовали использовать для этих целей государственный бюджет, а не накопления населения.