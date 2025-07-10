Какие казахстанские деньги больше не подлежат обмену

Национальный банк Казахстана разъяснил, какие купюры остаются в обращении и подлежат обмену, а какие утратили свою силу. Это важно знать казахстанцам, у которых могли сохраниться старые банкноты. сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Lada.kz

Банкноты, которые можно обменять без ограничений

С 12 июня 2021 года в стране действует бессрочный период обмена для банкнот образца 2006 года. Это значит, что казахстанцы могут сдать их в любом филиале Нацбанка — вне зависимости от срока обращения.

Также неограниченно подлежат обмену:

Памятные и юбилейные банкноты — принимаются и обмениваются всеми банками второго уровня, филиалами Казпочты и Нацбанка.

Банкноты серии "Қазақ Елі" (2011–2017 гг.) — подлежат обмену в течение трёх лет после завершения параллельного обращения в банках и Казпочте. В филиалах Нацбанка — обмен возможен бессрочно.

200 тенге образца 2006 года. Источник: Национальный банк

Банкноты, которые уже не имеют никакой ценности

По данным Национального банка, банкноты, выпущенные до 2006 года, включая деньги 90-х годов, официально считаются изъятыми из обращения и не подлежат обмену.

К таким банкнотам относятся:

100 тенге образца 1993 года

50 тенге образца 1993 года

Другие купюры, выпущенные до 2006 года

Если такие купюры всё ещё находятся у граждан, они не имеют денежной стоимости.

Новые купюры: что вводится в оборот

С декабря 2023 года в Казахстане начали вводить новые банкноты серии "Сакский стиль", в частности:

5000 тенге образца 2023 года. Источник: Национальный банк

5000 тенге образца 2023 года

В дальнейшем планируется выпуск банкнот и других номиналов этой серии

Они являются законным платёжным средством и находятся в обращении наряду с банкнотами предыдущих серий.

Что чаще всего обменивают казахстанцы

Национальный банк сообщил, какие старые купюры казахстанцы чаще всего приносят на обмен. С начала 2024 года в числе самых популярных:

500 тенге образца 2006 года

— Обменено: 35 058 банкнот

— Общая сумма: более 17 миллионов тенге

1000 тенге образца 2006 года

— Обменено: 18 248 банкнот

— Общая сумма: свыше 18 миллионов тенге

В каких регионах чаще всего обращаются за обменом

Больше всего заявлений на обмен банкнот поступает из следующих регионов:

Алматы — 24,8% всех обращений

Жамбылская область — 14,2%

Шымкент — 10,7%

Что важно помнить