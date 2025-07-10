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10.07.2025, 08:54

Какие казахстанские деньги больше не подлежат обмену

Новости Казахстана 0 5 527

Национальный банк Казахстана разъяснил, какие купюры остаются в обращении и подлежат обмену, а какие утратили свою силу. Это важно знать казахстанцам, у которых могли сохраниться старые банкноты. сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Банкноты, которые можно обменять без ограничений

С 12 июня 2021 года в стране действует бессрочный период обмена для банкнот образца 2006 года. Это значит, что казахстанцы могут сдать их в любом филиале Нацбанка — вне зависимости от срока обращения.

Также неограниченно подлежат обмену:

  • Памятные и юбилейные банкноты — принимаются и обмениваются всеми банками второго уровня, филиалами Казпочты и Нацбанка.

  • Банкноты серии "Қазақ Елі" (2011–2017 гг.) — подлежат обмену в течение трёх лет после завершения параллельного обращения в банках и Казпочте. В филиалах Нацбанка — обмен возможен бессрочно.

  • 200 тенге образца 2006 года. Источник: Национальный банк

Банкноты, которые уже не имеют никакой ценности

По данным Национального банка, банкноты, выпущенные до 2006 года, включая деньги 90-х годов, официально считаются изъятыми из обращения и не подлежат обмену.

К таким банкнотам относятся:

  • 100 тенге образца 1993 года

  • 50 тенге образца 1993 года

  • Другие купюры, выпущенные до 2006 года

Если такие купюры всё ещё находятся у граждан, они не имеют денежной стоимости.

Новые купюры: что вводится в оборот

С декабря 2023 года в Казахстане начали вводить новые банкноты серии "Сакский стиль", в частности:

5000 тенге образца 2023 года. Источник: Национальный банк

  • 5000 тенге образца 2023 года

  • В дальнейшем планируется выпуск банкнот и других номиналов этой серии

Они являются законным платёжным средством и находятся в обращении наряду с банкнотами предыдущих серий.

Что чаще всего обменивают казахстанцы

Национальный банк сообщил, какие старые купюры казахстанцы чаще всего приносят на обмен. С начала 2024 года в числе самых популярных:

  • 500 тенге образца 2006 года
    — Обменено: 35 058 банкнот
    — Общая сумма: более 17 миллионов тенге

  • 1000 тенге образца 2006 года
    — Обменено: 18 248 банкнот
    — Общая сумма: свыше 18 миллионов тенге

В каких регионах чаще всего обращаются за обменом

Больше всего заявлений на обмен банкнот поступает из следующих регионов:

  • Алматы — 24,8% всех обращений

  • Жамбылская область — 14,2%

  • Шымкент — 10,7%

Что важно помнить

  • Деньги образца до 2006 года — не обмениваются.

  • Купюры серии "Қазақ Елі" — обмениваются только в течение 3 лет после завершения параллельного обращения.

  • Памятные банкноты и серия 2006 года — можно сдать в любое время.

  • Новые купюры серии "Сакский стиль" уже введены в оборот.

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