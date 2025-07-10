Какие казахстанские деньги больше не подлежат обмену

Национальный банк Казахстана разъяснил, какие купюры остаются в обращении и подлежат обмену, а какие утратили свою силу. Это важно знать казахстанцам, у которых могли сохраниться старые банкноты. сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
С 12 июня 2021 года в стране действует бессрочный период обмена для банкнот образца 2006 года. Это значит, что казахстанцы могут сдать их в любом филиале Нацбанка — вне зависимости от срока обращения.
Также неограниченно подлежат обмену:
Памятные и юбилейные банкноты — принимаются и обмениваются всеми банками второго уровня, филиалами Казпочты и Нацбанка.
Банкноты серии "Қазақ Елі" (2011–2017 гг.) — подлежат обмену в течение трёх лет после завершения параллельного обращения в банках и Казпочте. В филиалах Нацбанка — обмен возможен бессрочно.
200 тенге образца 2006 года. Источник: Национальный банк
По данным Национального банка, банкноты, выпущенные до 2006 года, включая деньги 90-х годов, официально считаются изъятыми из обращения и не подлежат обмену.
К таким банкнотам относятся:
100 тенге образца 1993 года
50 тенге образца 1993 года
Другие купюры, выпущенные до 2006 года
Если такие купюры всё ещё находятся у граждан, они не имеют денежной стоимости.
С декабря 2023 года в Казахстане начали вводить новые банкноты серии "Сакский стиль", в частности:
5000 тенге образца 2023 года. Источник: Национальный банк
5000 тенге образца 2023 года
В дальнейшем планируется выпуск банкнот и других номиналов этой серии
Они являются законным платёжным средством и находятся в обращении наряду с банкнотами предыдущих серий.
Национальный банк сообщил, какие старые купюры казахстанцы чаще всего приносят на обмен. С начала 2024 года в числе самых популярных:
500 тенге образца 2006 года
— Обменено: 35 058 банкнот
— Общая сумма: более 17 миллионов тенге
1000 тенге образца 2006 года
— Обменено: 18 248 банкнот
— Общая сумма: свыше 18 миллионов тенге
Больше всего заявлений на обмен банкнот поступает из следующих регионов:
Алматы — 24,8% всех обращений
Жамбылская область — 14,2%
Шымкент — 10,7%
Деньги образца до 2006 года — не обмениваются.
Купюры серии "Қазақ Елі" — обмениваются только в течение 3 лет после завершения параллельного обращения.
Памятные банкноты и серия 2006 года — можно сдать в любое время.
Новые купюры серии "Сакский стиль" уже введены в оборот.
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