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10.07.2025, 09:52

Массовый переезд казахстанцев: в чем причина смены региона проживания

Новости Казахстана 0 1 167

С начала 2025 года в Казахстане продолжается активное переселение граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы. Программа добровольного межрегионального переселения охватила более двух тысяч человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Кто и зачем переезжает

По данным на 1 июля 2025 года, в рамках программы добровольного переселения были перевезены 2 202 человека. Из них 1 111 – это участники программы переселения, а 1 091 – этнические казахи (кандасы), вернувшиеся на историческую родину.

Цель программы – усилить мобильность рабочей силы и обеспечить кадрами регионы, где ощущается нехватка специалистов. Все переселенцы получают государственную поддержку.

Где оседают новые жители

Наибольшее количество переселенцев приняли северные и восточные регионы Казахстана:

  • Павлодарская область – 672 человека

  • Северо-Казахстанская область – 532

  • Костанайская область – 330

  • Акмолинская область – 215

  • Восточно-Казахстанская область – 214

  • область Абай – 145

  • Атырауская область – 90

  • область Улытау – 4

До конца года МТСЗН планирует переселить ещё более 9,6 тысячи человек.

Откуда приехали кандасы

Большинство этнических казахов прибыли в Казахстан из:

  • Узбекистана – 396 человек

  • Монголии – 310

  • Китая – 286

  • России – 52

  • других стран – 47

Где нашли работу и чем занимаются

Среди переселенцев 790 человек находятся в трудоспособном возрасте. Из них:

  • 374 человека уже трудоустроены на постоянные рабочие места

  • 10 человек начали заниматься предпринимательством

Сферы занятости варьируются: от сельского хозяйства и здравоохранения до промышленности и образования.

Какие льготы получают участники программы

Государство оказывает переселенцам разностороннюю помощь:

  • Субсидия на переезд – единовременная выплата в размере 70 МРП на каждого члена семьи

  • Жилищная поддержка – ежемесячное субсидирование аренды и коммунальных услуг сроком до 12 месяцев (от 15 до 30 МРП в зависимости от региона и состава семьи)

  • Профобучение – направление на краткосрочные курсы для адаптации к новым условиям

  • Содействие в трудоустройстве или помощь в открытии собственного дела

  • Сертификаты экономической мобильности, облегчающие переселение и адаптацию

Поддержка работодателям

Государство также стимулирует бизнес: компаниям, которые нанимают переселенцев на постоянную работу (не менее чем на 2 года) и обеспечивают жильем, выплачивается субсидия в размере 400 МРП за каждого принятого сотрудника.

Резюме:
Добровольное межрегиональное переселение стало действенным инструментом решения кадрового дефицита и демографических перекосов между регионами. Программа не только помогает людям найти работу и жилье, но и способствует экономическому развитию трудодефицитных областей Казахстана.

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