Массовый переезд казахстанцев: в чем причина смены региона проживания

С начала 2025 года в Казахстане продолжается активное переселение граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы. Программа добровольного межрегионального переселения охватила более двух тысяч человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН).
По данным на 1 июля 2025 года, в рамках программы добровольного переселения были перевезены 2 202 человека. Из них 1 111 – это участники программы переселения, а 1 091 – этнические казахи (кандасы), вернувшиеся на историческую родину.
Цель программы – усилить мобильность рабочей силы и обеспечить кадрами регионы, где ощущается нехватка специалистов. Все переселенцы получают государственную поддержку.
Наибольшее количество переселенцев приняли северные и восточные регионы Казахстана:
Павлодарская область – 672 человека
Северо-Казахстанская область – 532
Костанайская область – 330
Акмолинская область – 215
Восточно-Казахстанская область – 214
область Абай – 145
Атырауская область – 90
область Улытау – 4
До конца года МТСЗН планирует переселить ещё более 9,6 тысячи человек.
Большинство этнических казахов прибыли в Казахстан из:
Узбекистана – 396 человек
Монголии – 310
Китая – 286
России – 52
других стран – 47
Среди переселенцев 790 человек находятся в трудоспособном возрасте. Из них:
374 человека уже трудоустроены на постоянные рабочие места
10 человек начали заниматься предпринимательством
Сферы занятости варьируются: от сельского хозяйства и здравоохранения до промышленности и образования.
Государство оказывает переселенцам разностороннюю помощь:
Субсидия на переезд – единовременная выплата в размере 70 МРП на каждого члена семьи
Жилищная поддержка – ежемесячное субсидирование аренды и коммунальных услуг сроком до 12 месяцев (от 15 до 30 МРП в зависимости от региона и состава семьи)
Профобучение – направление на краткосрочные курсы для адаптации к новым условиям
Содействие в трудоустройстве или помощь в открытии собственного дела
Сертификаты экономической мобильности, облегчающие переселение и адаптацию
Государство также стимулирует бизнес: компаниям, которые нанимают переселенцев на постоянную работу (не менее чем на 2 года) и обеспечивают жильем, выплачивается субсидия в размере 400 МРП за каждого принятого сотрудника.
Резюме:
Добровольное межрегиональное переселение стало действенным инструментом решения кадрового дефицита и демографических перекосов между регионами. Программа не только помогает людям найти работу и жилье, но и способствует экономическому развитию трудодефицитных областей Казахстана.
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