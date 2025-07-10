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10.07.2025, 10:53

Заявление Перизат Кайрат о побоях: опубликованы кадры из изолятора

Новости Казахстана 0 1 019

В Астане разгорается резонанс вокруг дела общественницы Перизат Кайрат, которая заявила о причинении ей телесных повреждений в следственном изоляторе. Полиция уже отреагировала, опубликовав кадры видеонаблюдения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Заявление Кайрат: «Меня прижали дверью»

По информации столичного департамента полиции, 9 июня Перизат Кайрат обратилась в прокуратуру с жалобой на действия сотрудников изолятора временного содержания. По ее словам, один из работников учреждения якобы резко закрыл дверь камеры, в результате чего она оказалась зажата в проеме и получила телесные повреждения.

Реакция полиции: начато расследование

Полиция начала досудебное расследование по заявлению Кайрат. В рамках дела были проведены первые следственные мероприятия, включая изучение записей с камер наблюдения и опросы сотрудников СИЗО, а также свидетелей происшествия.

Опровержение на видео: доводы не подтверждаются

В качестве ответа на обвинения полиция опубликовала видео с камер внутреннего наблюдения. Как утверждают в департаменте, запись зафиксировала именно тот момент, который Перизат Кайрат указала как эпизод причинения вреда. Однако, по словам следствия, просмотр видео не подтверждает ее версию событий.

«По результатам первичных следственных действий, доводы Кайрат П. о нанесении ей телесных повреждений сотрудниками учреждения при закрытии двери камеры не подтверждаются», — говорится в официальном сообщении.

Что дальше: экспертиза и следственные действия

Пока расследование продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна дать ответ, действительно ли Кайрат получила телесные повреждения и если да, то каким образом. В полиции подчеркнули, что выполняют все необходимые процессуальные действия для объективной оценки произошедшего.

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