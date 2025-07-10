Токаев ответил Трампу в связи с введением пошлин на товары из Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил официальное письмо в адрес действующего президента США Дональда Трампа в ответ на решение Вашингтона ввести новые торговые пошлины, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
В своем обращении глава государства подчеркнул, что Казахстан на протяжении многих лет остается надежным торговым и инвестиционным партнером США. Он акцентировал внимание на приверженности Астаны принципам честной, предсказуемой и взаимовыгодной торговли.
«Касым-Жомарт Токаев выразил готовность к продолжению конструктивного диалога и выразил уверенность в возможности найти компромиссное решение по возникшим торговым разногласиям», — говорится в сообщении.
Причиной официальной переписки стало решение администрации Трампа ввести с 1 августа 2025 года 25-процентные пошлины на импорт казахстанских товаров. Соответствующее уведомление было лично направлено Дональдом Трампом Касым-Жомарту Токаеву.
На решение США оперативно отреагировало Министерство торговли и интеграции Казахстана. В ведомстве подчеркнули, что новые тарифы не затронут порядка 95% текущих поставок из Казахстана в Соединённые Штаты.
Под действие пошлин не попадают ключевые сырьевые и стратегические товары, в том числе:
нефть,
уран,
серебро,
ферросплавы,
тантал,
титан.
Казахстан оказался не единственной страной, на чьи товары вводятся ограничения. Похожие уведомления были направлены более чем в десять государств. В зависимости от страны пошлины будут следующими:
Япония, Южная Корея, Малайзия, Тунис — 25%;
ЮАР, Босния и Герцеговина — 30%;
Сербия, Бангладеш — 35%;
Индонезия — 32%;
Лаос, Мьянма — 40%.
Несмотря на ограничительные меры, Казахстан демонстрирует готовность к диалогу и стремится сохранить стабильные экономические связи с США. Власти страны рассчитывают на рациональный и взаимоуважительный подход к решению торговых споров.
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