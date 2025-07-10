Токаев ответил Трампу в связи с введением пошлин на товары из Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил официальное письмо в адрес действующего президента США Дональда Трампа в ответ на решение Вашингтона ввести новые торговые пошлины, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Кадр: Youtube

Казахстан рассчитывает на справедливое торговое партнёрство

В своем обращении глава государства подчеркнул, что Казахстан на протяжении многих лет остается надежным торговым и инвестиционным партнером США. Он акцентировал внимание на приверженности Астаны принципам честной, предсказуемой и взаимовыгодной торговли.

«Касым-Жомарт Токаев выразил готовность к продолжению конструктивного диалога и выразил уверенность в возможности найти компромиссное решение по возникшим торговым разногласиям», — говорится в сообщении.

Повод для обмена письмами: США вводят 25% пошлину

Причиной официальной переписки стало решение администрации Трампа ввести с 1 августа 2025 года 25-процентные пошлины на импорт казахстанских товаров. Соответствующее уведомление было лично направлено Дональдом Трампом Касым-Жомарту Токаеву.

Министерство торговли РК: 95% экспорта не пострадает

На решение США оперативно отреагировало Министерство торговли и интеграции Казахстана. В ведомстве подчеркнули, что новые тарифы не затронут порядка 95% текущих поставок из Казахстана в Соединённые Штаты.

Под действие пошлин не попадают ключевые сырьевые и стратегические товары, в том числе:

нефть,

уран,

серебро,

ферросплавы,

тантал,

титан.

США повысили пошлины и для других стран

Казахстан оказался не единственной страной, на чьи товары вводятся ограничения. Похожие уведомления были направлены более чем в десять государств. В зависимости от страны пошлины будут следующими:

Япония, Южная Корея, Малайзия, Тунис — 25%;

ЮАР, Босния и Герцеговина — 30%;

Сербия, Бангладеш — 35%;

Индонезия — 32%;

Лаос, Мьянма — 40%.

Казахстан надеется на компромисс

Несмотря на ограничительные меры, Казахстан демонстрирует готовность к диалогу и стремится сохранить стабильные экономические связи с США. Власти страны рассчитывают на рациональный и взаимоуважительный подход к решению торговых споров.