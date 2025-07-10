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10.07.2025, 11:27

Токаев ответил Трампу в связи с введением пошлин на товары из Казахстана

Новости Казахстана 0 1 011

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил официальное письмо в адрес действующего президента США Дональда Трампа в ответ на решение Вашингтона ввести новые торговые пошлины, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

Казахстан рассчитывает на справедливое торговое партнёрство

В своем обращении глава государства подчеркнул, что Казахстан на протяжении многих лет остается надежным торговым и инвестиционным партнером США. Он акцентировал внимание на приверженности Астаны принципам честной, предсказуемой и взаимовыгодной торговли.

«Касым-Жомарт Токаев выразил готовность к продолжению конструктивного диалога и выразил уверенность в возможности найти компромиссное решение по возникшим торговым разногласиям», — говорится в сообщении.

Повод для обмена письмами: США вводят 25% пошлину

Причиной официальной переписки стало решение администрации Трампа ввести с 1 августа 2025 года 25-процентные пошлины на импорт казахстанских товаров. Соответствующее уведомление было лично направлено Дональдом Трампом Касым-Жомарту Токаеву.

Министерство торговли РК: 95% экспорта не пострадает

На решение США оперативно отреагировало Министерство торговли и интеграции Казахстана. В ведомстве подчеркнули, что новые тарифы не затронут порядка 95% текущих поставок из Казахстана в Соединённые Штаты.

Под действие пошлин не попадают ключевые сырьевые и стратегические товары, в том числе:

  • нефть,

  • уран,

  • серебро,

  • ферросплавы,

  • тантал,

  • титан.

США повысили пошлины и для других стран

Казахстан оказался не единственной страной, на чьи товары вводятся ограничения. Похожие уведомления были направлены более чем в десять государств. В зависимости от страны пошлины будут следующими:

  • Япония, Южная Корея, Малайзия, Тунис — 25%;

  • ЮАР, Босния и Герцеговина — 30%;

  • Сербия, Бангладеш — 35%;

  • Индонезия — 32%;

  • Лаос, Мьянма — 40%.

Казахстан надеется на компромисс

Несмотря на ограничительные меры, Казахстан демонстрирует готовность к диалогу и стремится сохранить стабильные экономические связи с США. Власти страны рассчитывают на рациональный и взаимоуважительный подход к решению торговых споров.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ничего личного, только бизнес. Наши бюрократы думали смогут усидеть на двух, даже на трёх стульях одновременно, однако не получилось.
10.07.2025, 07:06
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