Грузовик насмерть раздавил водителя "Күзет" в Караганде

10 июля 2025 года в Караганде произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, столкновение произошло около 10:30 на пересечении улиц Толепова и Жилстроевской, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ДП Карагандинской области

Грузовик не уступил дорогу — столкновение оказалось фатальным

По предварительной информации, водитель грузовика марки Shacman, следовавший по второстепенной дороге, не уступил автомобилю Lada Granta охранной службы «Күзет», имевшему преимущество в движении. В результате грузовик с большой массой буквально смял легковушку.

Молодой водитель погиб на месте

От удара 25-летний водитель Lada Granta скончался на месте происшествия. Его пассажир получил множественные травмы и был срочно доставлен в больницу. О его состоянии пока не сообщается.

Назначены экспертизы, возбуждено уголовное дело

По факту смертельного ДТП правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Ведется досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств происшествия.