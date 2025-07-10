Грузовик насмерть раздавил водителя "Күзет" в Караганде

10 июля 2025 года в Караганде произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, столкновение произошло около 10:30 на пересечении улиц Толепова и Жилстроевской, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Грузовик не уступил дорогу — столкновение оказалось фатальным
По предварительной информации, водитель грузовика марки Shacman, следовавший по второстепенной дороге, не уступил автомобилю Lada Granta охранной службы «Күзет», имевшему преимущество в движении. В результате грузовик с большой массой буквально смял легковушку.
Молодой водитель погиб на месте
От удара 25-летний водитель Lada Granta скончался на месте происшествия. Его пассажир получил множественные травмы и был срочно доставлен в больницу. О его состоянии пока не сообщается.
Назначены экспертизы, возбуждено уголовное дело
По факту смертельного ДТП правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Ведется досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств происшествия.
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