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10.07.2025, 14:05

Казахстанцев ждет налог за любовь к газировке: Минздрав объяснил, зачем

Новости Казахстана 0 573

Министерство здравоохранения РК вновь подняло вопрос о необходимости акциза на сахаросодержащие напитки. Как заявила глава ведомства Акмарал Альназарова, такая мера может стать одним из инструментов в борьбе с ожирением среди населения, особенно среди детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Сахар под контролем: что предлагает Минздрав

Министр пояснила, что в действующем законодательстве до сих пор нет чёткого определения термина «сахаросодержащие напитки», поэтому на первом этапе необходимо законодательно закрепить это понятие. После этого возможен следующий шаг — внедрение акциза.

«Совместно с депутатами мы сейчас рассматриваем механизмы и параметры введения акциза. Да, бизнес имеет свои интересы, и мы не можем их игнорировать. Но как министерство, ответственное за здоровье нации, мы обязаны действовать в интересах граждан», — подчеркнула Альназарова.

Взгляд на улицы — повод для тревоги

По словам министра, наглядной иллюстрацией проблемы стали улицы казахстанских городов, где всё чаще можно увидеть детей с избыточным весом. Основная причина, как утверждают в Минздраве, — свободный доступ к сладким газировкам и продуктам с высоким содержанием простых углеводов.

«Это не просто вопрос внешнего вида — это серьёзный риск для будущего здоровья. Сахар, особенно в чрезмерных количествах, напрямую влияет на развитие диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических состояний», — добавила глава ведомства.

Законопроект могут принять к 2026 году

Альназарова сообщила, что подготовлен проект поправок в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. В этом году исполняется пять лет с момента принятия этого закона, и в Минздраве считают, что настало время его пересмотра.

«Мы подготовили масштабный пакет изменений. Думаю, к концу 2026 года ряд актуальных вопросов будет решён, включая регулирование потребления сахара», — отметила министр.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
"Но как министерство, ответственное за здоровье нации, мы обязаны действовать в интересах граждан" Враньё полное, никого из них не волнует здоровье наших детей, их цель пополнение бюджета с помощью акцизов и штрафов. А потом распил.
10.07.2025, 11:43
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