На дорогах Казахстана появились ограждения, которые спасают жизни

На республиканских автотрассах начали устанавливать роликовые барьерные ограждения нового поколения. Инициатором проекта выступила национальная компания "ҚазАвтоЖол", сообщает Lada.kz.
Одним из пилотных мест установки стал отрезок объездной дороги Астаны. Здесь уже смонтированы инновационные инженерные конструкции, направленные на снижение последствий ДТП.
По информации "ҚазАвтоЖол", основная цель нововведения — удерживать автомобили в пределах проезжей части и минимизировать силу удара при аварии. Такие ограждения относятся к категории пассивных средств безопасности, однако за счёт конструктивных особенностей они действуют как «амортизатор», смягчающий столкновение.
Вращающиеся бочонки: изготавливаются из прочного пенополиуретана и при столкновении начинают вращаться, превращая энергию удара в движение, а не в разрушение автомобиля.
Удерживающие рамы: направляют автомобиль вдоль ограждения, не давая ему вылететь на встречную полосу или в кювет.
Металлические опоры: придают конструкции прочность и устойчивость даже при серьезных авариях.
Бочонки выполнены в ярко-желтом или оранжевом цвете и покрыты светоотражающей пленкой, благодаря чему они хорошо заметны водителям и днем, и ночью, при любых погодных условиях.
Принцип действия ограждения направлен на снижение травматизма и предотвращение вторичных столкновений:
В момент удара бочонки начинают вращаться, частично гася силу удара;
Машина перенаправляется вдоль барьера без резких перегрузок;
Пассажиры и водитель ощущают меньшие нагрузки по сравнению с обычными дорожными ограждениями.
Особенно эффективно роликовое барьерное ограждение на участках с повышенным риском: крутых поворотах, спусках, подъемах и местах с ограниченной видимостью.
По прогнозам "ҚазАвтоЖол", внедрение инновационной системы даст ощутимый результат:
Снижение числа тяжелых аварий — особенно на сложных участках дорог.
Защита жизни и здоровья водителей и пассажиров — сила удара гасится постепенно, а не резко.
Экономическая выгода — поврежденные участки конструкции легко заменяются по частям, что удешевляет обслуживание.
Устойчивость к погоде — материалы не ржавеют, сохраняют прочность при резких температурных колебаниях.
В "ҚазАвтоЖол" подчеркнули, что установка роликовых барьеров — часть масштабной стратегии по снижению аварийности и модернизации дорожной инфраструктуры. В будущем такие ограждения могут появиться на всех автодорогах республиканского значения, где наблюдается высокий уровень ДТП.
Комментарии0 комментарий(ев)