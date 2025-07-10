На дорогах Казахстана появились ограждения, которые спасают жизни

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Одним из пилотных мест установки стал отрезок объездной дороги Астаны. Здесь уже смонтированы инновационные инженерные конструкции, направленные на снижение последствий ДТП.

По информации "ҚазАвтоЖол", основная цель нововведения — удерживать автомобили в пределах проезжей части и минимизировать силу удара при аварии. Такие ограждения относятся к категории пассивных средств безопасности, однако за счёт конструктивных особенностей они действуют как «амортизатор», смягчающий столкновение.

Как устроены роликовые барьеры

Три ключевых элемента:

Вращающиеся бочонки : изготавливаются из прочного пенополиуретана и при столкновении начинают вращаться, превращая энергию удара в движение, а не в разрушение автомобиля.

Удерживающие рамы : направляют автомобиль вдоль ограждения, не давая ему вылететь на встречную полосу или в кювет.

Металлические опоры: придают конструкции прочность и устойчивость даже при серьезных авариях.

Бочонки выполнены в ярко-желтом или оранжевом цвете и покрыты светоотражающей пленкой, благодаря чему они хорошо заметны водителям и днем, и ночью, при любых погодных условиях.

Как работает система при ДТП

Принцип действия ограждения направлен на снижение травматизма и предотвращение вторичных столкновений:

В момент удара бочонки начинают вращаться, частично гася силу удара;

Машина перенаправляется вдоль барьера без резких перегрузок;

Пассажиры и водитель ощущают меньшие нагрузки по сравнению с обычными дорожными ограждениями.

Особенно эффективно роликовое барьерное ограждение на участках с повышенным риском: крутых поворотах, спусках, подъемах и местах с ограниченной видимостью.

Какие преимущества дают новые ограждения

По прогнозам "ҚазАвтоЖол", внедрение инновационной системы даст ощутимый результат:

Снижение числа тяжелых аварий — особенно на сложных участках дорог.

Защита жизни и здоровья водителей и пассажиров — сила удара гасится постепенно, а не резко.

Экономическая выгода — поврежденные участки конструкции легко заменяются по частям, что удешевляет обслуживание.

Устойчивость к погоде — материалы не ржавеют, сохраняют прочность при резких температурных колебаниях.

Технологии для безопасности

В "ҚазАвтоЖол" подчеркнули, что установка роликовых барьеров — часть масштабной стратегии по снижению аварийности и модернизации дорожной инфраструктуры. В будущем такие ограждения могут появиться на всех автодорогах республиканского значения, где наблюдается высокий уровень ДТП.