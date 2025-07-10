Что останется от зарплаты на пенсии: ЕНПФ дал неутешительный прогноз

Пенсия казахстанца должна составлять не менее 40% от его утраченного заработка — именно такой уровень считают «адекватным» по международным стандартам. По текущим оценкам Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), в будущем выплаты могут покрывать лишь 35% от прежней зарплаты. Почему так происходит и как казахстанцам избежать бедности в старости — в материале ниже, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Текущая ситуация: пока пенсии соответствуют международным стандартам

ЕНПФ сообщает, что по итогам 2024 года средний коэффициент замещения дохода (КЗД) в Казахстане составляет 41%. Это означает, что пенсионеры получают около 41% от своего прежнего заработка, что даже немного превышает порог в 40%, рекомендованный Международной организацией труда (МОТ).

Этот результат обеспечивается за счёт трёх составляющих пенсионной системы:

базовой пенсии;

солидарной (для тех, кто работал до 1998 года);

накопительной пенсии.

Именно наличие солидарной составляющей позволяет сохранять высокий уровень выплат.

Будущее без солидарной пенсии: что ждёт молодых работников

ЕНПФ предупреждает: нынешняя структура пенсий недолговечна. Солидарные выплаты предназначены лишь для тех, у кого есть стаж до реформы 1998 года. Те, кто начал работать позже, уже не смогут рассчитывать на такой бонус.

По прогнозам, казахстанцы, начинавшие трудовой путь в 2024 году, на пенсии будут получать только базовые и накопительные выплаты. Их КЗД к 2065 году составит всего 35%.

Причины снижения:

отсутствуют солидарные выплаты;

базовая пенсия ограничена и зависит от стажа участия;

упор делается на накопления, включая новые взносы работодателя (ОПВР).

Как не остаться без денег в старости: советы от экспертов

Чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями на пенсии, ЕНПФ и Минтруда советуют казахстанцам уже сегодня предпринимать меры. Вот главные из них:

Официальный доход : «белая» зарплата — залог больших пенсионных отчислений.

Постоянные взносы : регулярные отчисления увеличивают трудовой стаж и размер базовой пенсии.

Раннее начало : чем раньше человек начнёт отчисления в ЕНПФ, тем больше накопит.

Добровольные взносы : они позволяют нарастить пенсию и даже выйти на неё раньше — с 50 лет.

Контроль за ОПВР : важно следить, чтобы работодатель платил обязательные взносы за вас.

Финансовая грамотность: чем выше уровень понимания личных финансов, тем выше шансы обеспечить себе достойную старость.

Пенсионная система – только основа

Эксперты предупреждают: государственная система даст базовый доход, но не гарантирует прежний уровень жизни. Старение населения и рост продолжительности жизни уже сейчас ставят под угрозу стабильность будущих пенсий.

Поэтому казахстанцам рекомендуют не полагаться исключительно на государство, а заранее формировать личные сбережения и инвестировать в собственное финансовое будущее.

Что дальше

Власти уже разрабатывают новые подходы к пенсионной политике. В частности, с 2026 года планируется увеличение выплат для отдельных категорий граждан. Это может частично компенсировать разницу между утраченной зарплатой и размером будущих пенсий.