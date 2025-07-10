18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.34
607.91
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.07.2025, 16:14

Что останется от зарплаты на пенсии: ЕНПФ дал неутешительный прогноз

Новости Казахстана 0 952

Пенсия казахстанца должна составлять не менее 40% от его утраченного заработка — именно такой уровень считают «адекватным» по международным стандартам. По текущим оценкам Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), в будущем выплаты могут покрывать лишь 35% от прежней зарплаты. Почему так происходит и как казахстанцам избежать бедности в старости — в материале ниже, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Текущая ситуация: пока пенсии соответствуют международным стандартам

ЕНПФ сообщает, что по итогам 2024 года средний коэффициент замещения дохода (КЗД) в Казахстане составляет 41%. Это означает, что пенсионеры получают около 41% от своего прежнего заработка, что даже немного превышает порог в 40%, рекомендованный Международной организацией труда (МОТ).

Этот результат обеспечивается за счёт трёх составляющих пенсионной системы:

  • базовой пенсии;

  • солидарной (для тех, кто работал до 1998 года);

  • накопительной пенсии.

Именно наличие солидарной составляющей позволяет сохранять высокий уровень выплат.

Будущее без солидарной пенсии: что ждёт молодых работников

ЕНПФ предупреждает: нынешняя структура пенсий недолговечна. Солидарные выплаты предназначены лишь для тех, у кого есть стаж до реформы 1998 года. Те, кто начал работать позже, уже не смогут рассчитывать на такой бонус.

По прогнозам, казахстанцы, начинавшие трудовой путь в 2024 году, на пенсии будут получать только базовые и накопительные выплаты. Их КЗД к 2065 году составит всего 35%.

Причины снижения:

  • отсутствуют солидарные выплаты;

  • базовая пенсия ограничена и зависит от стажа участия;

  • упор делается на накопления, включая новые взносы работодателя (ОПВР).

Как не остаться без денег в старости: советы от экспертов

Чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями на пенсии, ЕНПФ и Минтруда советуют казахстанцам уже сегодня предпринимать меры. Вот главные из них:

  • Официальный доход: «белая» зарплата — залог больших пенсионных отчислений.

  • Постоянные взносы: регулярные отчисления увеличивают трудовой стаж и размер базовой пенсии.

  • Раннее начало: чем раньше человек начнёт отчисления в ЕНПФ, тем больше накопит.

  • Добровольные взносы: они позволяют нарастить пенсию и даже выйти на неё раньше — с 50 лет.

  • Контроль за ОПВР: важно следить, чтобы работодатель платил обязательные взносы за вас.

  • Финансовая грамотность: чем выше уровень понимания личных финансов, тем выше шансы обеспечить себе достойную старость.

Пенсионная система – только основа

Эксперты предупреждают: государственная система даст базовый доход, но не гарантирует прежний уровень жизни. Старение населения и рост продолжительности жизни уже сейчас ставят под угрозу стабильность будущих пенсий.

Поэтому казахстанцам рекомендуют не полагаться исключительно на государство, а заранее формировать личные сбережения и инвестировать в собственное финансовое будущее.

Что дальше

Власти уже разрабатывают новые подходы к пенсионной политике. В частности, с 2026 года планируется увеличение выплат для отдельных категорий граждан. Это может частично компенсировать разницу между утраченной зарплатой и размером будущих пенсий.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…