Что останется от зарплаты на пенсии: ЕНПФ дал неутешительный прогноз

Пенсия казахстанца должна составлять не менее 40% от его утраченного заработка — именно такой уровень считают «адекватным» по международным стандартам. По текущим оценкам Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), в будущем выплаты могут покрывать лишь 35% от прежней зарплаты. Почему так происходит и как казахстанцам избежать бедности в старости — в материале ниже, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
ЕНПФ сообщает, что по итогам 2024 года средний коэффициент замещения дохода (КЗД) в Казахстане составляет 41%. Это означает, что пенсионеры получают около 41% от своего прежнего заработка, что даже немного превышает порог в 40%, рекомендованный Международной организацией труда (МОТ).
Этот результат обеспечивается за счёт трёх составляющих пенсионной системы:
базовой пенсии;
солидарной (для тех, кто работал до 1998 года);
накопительной пенсии.
Именно наличие солидарной составляющей позволяет сохранять высокий уровень выплат.
ЕНПФ предупреждает: нынешняя структура пенсий недолговечна. Солидарные выплаты предназначены лишь для тех, у кого есть стаж до реформы 1998 года. Те, кто начал работать позже, уже не смогут рассчитывать на такой бонус.
По прогнозам, казахстанцы, начинавшие трудовой путь в 2024 году, на пенсии будут получать только базовые и накопительные выплаты. Их КЗД к 2065 году составит всего 35%.
Причины снижения:
отсутствуют солидарные выплаты;
базовая пенсия ограничена и зависит от стажа участия;
упор делается на накопления, включая новые взносы работодателя (ОПВР).
Чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями на пенсии, ЕНПФ и Минтруда советуют казахстанцам уже сегодня предпринимать меры. Вот главные из них:
Официальный доход: «белая» зарплата — залог больших пенсионных отчислений.
Постоянные взносы: регулярные отчисления увеличивают трудовой стаж и размер базовой пенсии.
Раннее начало: чем раньше человек начнёт отчисления в ЕНПФ, тем больше накопит.
Добровольные взносы: они позволяют нарастить пенсию и даже выйти на неё раньше — с 50 лет.
Контроль за ОПВР: важно следить, чтобы работодатель платил обязательные взносы за вас.
Финансовая грамотность: чем выше уровень понимания личных финансов, тем выше шансы обеспечить себе достойную старость.
Эксперты предупреждают: государственная система даст базовый доход, но не гарантирует прежний уровень жизни. Старение населения и рост продолжительности жизни уже сейчас ставят под угрозу стабильность будущих пенсий.
Поэтому казахстанцам рекомендуют не полагаться исключительно на государство, а заранее формировать личные сбережения и инвестировать в собственное финансовое будущее.
Власти уже разрабатывают новые подходы к пенсионной политике. В частности, с 2026 года планируется увеличение выплат для отдельных категорий граждан. Это может частично компенсировать разницу между утраченной зарплатой и размером будущих пенсий.
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