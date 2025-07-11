Исторический максимум: кому и сколько должен Казахстан — полный список стран-кредиторов

По итогам первого квартала 2025 года внешний долг Казахстана достиг исторического максимума — $170,5 млрд. Согласно данным Национального банка, это самый высокий показатель с 2001 года, когда началась официальная статистика. Прирост по сравнению с началом года составил $5,7 млрд, превысив предыдущий рекорд 2018 года ($167,4 млрд), сообщает Lada.kz.
Национальный банк пояснил, что увеличение произошло по двум основным направлениям:
Операции платежного баланса дали прирост на $3,4 млрд;
Курсовые и стоимостные изменения, а также прочие факторы добавили еще $2,3 млрд.
Таким образом, увеличение долга носит как экономический, так и технический характер.
Анализ структуры внешнего долга показывает, что ключевую нагрузку несет частный сектор:
Частный сектор — $138,2 млрд (рост на $5,6 млрд);
Банки и квазигосударственные структуры — $17,5 млрд (рост на $0,6 млрд);
Государственный долг — $14,8 млрд (снижение на $0,4 млрд).
Это говорит о высокой зависимости экономики от частных внешних заимствований, особенно в добывающем и производственном секторах.
Среди крупнейших стран-кредиторов Казахстана выделяются:
Нидерланды — $41,75 млрд;
Россия — $14,87 млрд;
Великобритания — $13,98 млрд;
США — $11,02 млрд;
Франция — $10,89 млрд;
Китай — $10,2 млрд;
Бермудские острова — $9,36 млрд.
Большая часть долговых обязательств — это прямые иностранные инвестиции в форме межфирменной задолженности, особенно из Нидерландов и США.
Наибольшие объемы внешнего долга сосредоточены в следующих секторах:
Горнодобывающая промышленность — более $78 млрд, из которых $74 млрд приходится на добычу нефти и газа;
Обрабатывающая промышленность — $14 млрд;
Финансовая и страховая деятельность — $23,7 млрд;
Оборона — $12,5 млрд;
Автосервис и ремонт — $11,8 млрд.
Это отражает концентрацию заимствований в капиталоемких и экспортно-ориентированных отраслях.
Большая часть внешнего долга Казахстана номинирована в иностранной валюте:
В долларах США — $115 млрд;
В тенге — $11,3 млрд.
При этом 87,1% долга приходится на долгосрочные обязательства со сроком погашения свыше одного года. Такая структура снижает краткосрочные риски, но делает экономику чувствительной к колебаниям валютного курса и глобальной конъюнктуре.
Среди инструментов заимствования доминируют:
Иностранные кредиты и займы — 71,9% от общего объема;
Долговые ценные бумаги у нерезидентов — 9,3%.
Это свидетельствует о значительной зависимости казахстанской экономики от внешнего финансирования и инвестиционной активности международных рынков.
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