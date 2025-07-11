Исторический максимум: кому и сколько должен Казахстан — полный список стран-кредиторов

По итогам первого квартала 2025 года внешний долг Казахстана достиг исторического максимума — $170,5 млрд. Согласно данным Национального банка, это самый высокий показатель с 2001 года, когда началась официальная статистика. Прирост по сравнению с началом года составил $5,7 млрд, превысив предыдущий рекорд 2018 года ($167,4 млрд), сообщает Lada.kz.

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Источники роста долга: курсовые колебания и платежный баланс

Национальный банк пояснил, что увеличение произошло по двум основным направлениям:

Операции платежного баланса дали прирост на $3,4 млрд;

Курсовые и стоимостные изменения, а также прочие факторы добавили еще $2,3 млрд.

Таким образом, увеличение долга носит как экономический, так и технический характер.

Частный сектор — основной заемщик

Анализ структуры внешнего долга показывает, что ключевую нагрузку несет частный сектор:

Частный сектор — $138,2 млрд (рост на $5,6 млрд);

Банки и квазигосударственные структуры — $17,5 млрд (рост на $0,6 млрд);

Государственный долг — $14,8 млрд (снижение на $0,4 млрд).

Это говорит о высокой зависимости экономики от частных внешних заимствований, особенно в добывающем и производственном секторах.

Основные кредиторы: ЕС, Россия, США и Китай

Среди крупнейших стран-кредиторов Казахстана выделяются:

Нидерланды — $41,75 млрд;

Россия — $14,87 млрд;

Великобритания — $13,98 млрд;

США — $11,02 млрд;

Франция — $10,89 млрд;

Китай — $10,2 млрд;

Бермудские острова — $9,36 млрд.

Большая часть долговых обязательств — это прямые иностранные инвестиции в форме межфирменной задолженности, особенно из Нидерландов и США.

Основные отрасли-заемщики: нефть, финансы, производство

Наибольшие объемы внешнего долга сосредоточены в следующих секторах:

Горнодобывающая промышленность — более $78 млрд, из которых $74 млрд приходится на добычу нефти и газа;

Обрабатывающая промышленность — $14 млрд;

Финансовая и страховая деятельность — $23,7 млрд;

Оборона — $12,5 млрд;

Автосервис и ремонт — $11,8 млрд.

Это отражает концентрацию заимствований в капиталоемких и экспортно-ориентированных отраслях.

Валютная структура и долговые риски

Большая часть внешнего долга Казахстана номинирована в иностранной валюте:

В долларах США — $115 млрд;

В тенге — $11,3 млрд.

При этом 87,1% долга приходится на долгосрочные обязательства со сроком погашения свыше одного года. Такая структура снижает краткосрочные риски, но делает экономику чувствительной к колебаниям валютного курса и глобальной конъюнктуре.

Преобладающие инструменты: кредиты и облигации

Среди инструментов заимствования доминируют:

Иностранные кредиты и займы — 71,9% от общего объема;

Долговые ценные бумаги у нерезидентов — 9,3%.

Это свидетельствует о значительной зависимости казахстанской экономики от внешнего финансирования и инвестиционной активности международных рынков.