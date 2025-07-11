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10.07.2025, 19:14

Исторический максимум: кому и сколько должен Казахстан — полный список стран-кредиторов

Новости Казахстана 0 1 071

По итогам первого квартала 2025 года внешний долг Казахстана достиг исторического максимума — $170,5 млрд. Согласно данным Национального банка, это самый высокий показатель с 2001 года, когда началась официальная статистика. Прирост по сравнению с началом года составил $5,7 млрд, превысив предыдущий рекорд 2018 года ($167,4 млрд), сообщает Lada.kz. 

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Источники роста долга: курсовые колебания и платежный баланс

Национальный банк пояснил, что увеличение произошло по двум основным направлениям:

  • Операции платежного баланса дали прирост на $3,4 млрд;

  • Курсовые и стоимостные изменения, а также прочие факторы добавили еще $2,3 млрд.

Таким образом, увеличение долга носит как экономический, так и технический характер.

Частный сектор — основной заемщик

Анализ структуры внешнего долга показывает, что ключевую нагрузку несет частный сектор:

  • Частный сектор — $138,2 млрд (рост на $5,6 млрд);

  • Банки и квазигосударственные структуры — $17,5 млрд (рост на $0,6 млрд);

  • Государственный долг — $14,8 млрд (снижение на $0,4 млрд).

Это говорит о высокой зависимости экономики от частных внешних заимствований, особенно в добывающем и производственном секторах.

Основные кредиторы: ЕС, Россия, США и Китай

Среди крупнейших стран-кредиторов Казахстана выделяются:

  • Нидерланды — $41,75 млрд;

  • Россия — $14,87 млрд;

  • Великобритания — $13,98 млрд;

  • США — $11,02 млрд;

  • Франция — $10,89 млрд;

  • Китай — $10,2 млрд;

  • Бермудские острова — $9,36 млрд.

Большая часть долговых обязательств — это прямые иностранные инвестиции в форме межфирменной задолженности, особенно из Нидерландов и США.

Основные отрасли-заемщики: нефть, финансы, производство

Наибольшие объемы внешнего долга сосредоточены в следующих секторах:

  • Горнодобывающая промышленность — более $78 млрд, из которых $74 млрд приходится на добычу нефти и газа;

  • Обрабатывающая промышленность — $14 млрд;

  • Финансовая и страховая деятельность — $23,7 млрд;

  • Оборона — $12,5 млрд;

  • Автосервис и ремонт — $11,8 млрд.

Это отражает концентрацию заимствований в капиталоемких и экспортно-ориентированных отраслях.

Валютная структура и долговые риски

Большая часть внешнего долга Казахстана номинирована в иностранной валюте:

  • В долларах США — $115 млрд;

  • В тенге — $11,3 млрд.

При этом 87,1% долга приходится на долгосрочные обязательства со сроком погашения свыше одного года. Такая структура снижает краткосрочные риски, но делает экономику чувствительной к колебаниям валютного курса и глобальной конъюнктуре.

Преобладающие инструменты: кредиты и облигации

Среди инструментов заимствования доминируют:

  • Иностранные кредиты и займы — 71,9% от общего объема;

  • Долговые ценные бумаги у нерезидентов — 9,3%.

Это свидетельствует о значительной зависимости казахстанской экономики от внешнего финансирования и инвестиционной активности международных рынков.

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